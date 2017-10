Sportmix Erfolgreiche Kraftprobe auf dem Wannsee

26 Achter aus Deutschland, England und der Schweiz sind bei der internationalen Langstrecken-Regatta „Rund um Wannsee“ an den Start gegangen. Mit dabei waren im Massenstart über 15,5 Kilometer auch Ruderer aus Lörrach, die für das Trikot des RC Basel tragen.

Lörrach (pd). Der Junioren-Achter mit sechs Lörrachern an Bord belegte in Berlin mit einer Zeit von 53:11 Minuten Platz drei in der Gesamtwertung. In Anbetracht des Durchschnittsalters von 17 Jahren bei einem Rennen über fast eine Stunde ist das doch eine beachtliche Leistung. Durchhaltevermögen und Kampfgeist waren gefragt. Am Ende mussten sich das Sextett und seine beiden Teamkollegen nur dem Flaggschiff des Berliner Ruderclubs sowie einer lokalen Renngemeinschaft geschlagen geben.

Ohne Konkurrenz starteten in ihrer Kategorie die Juniorinnen und wurden für ihren Einsatz mit einer Medaille belohnt. Dieser Achter des Basler Ruderclubs mit den Lörracher Schülerinnen Johanna Bernhagen und Constanze Olaf stellte sich als einziger „Mädchen-Achter“ der Herausforderung.

Bei der Internationalen Langstrecken-Regatta „Rund um Wannsee“ war das Flaggschiff des ausrichtenden Berliner Ruderclubs in der Kategorie Senioren (23 Jahre) mit Topathleten, von denen die meisten schon bei Weltmeisterschaften oder Olympischen Spielen teilgenommen haben, besetzt. Erwartungsgemäß setzte sich dieser Achter gleich zu Beginn der Regatta an die Spitze und verteidigte diese Position bis zum Schluss.

Um die Plätze dahinter wurde jedoch hart gekämpft. Besonders der Junioren-Achter der Renngemeinschaft des Ruderclubs am Wannsee und Potsdam Germania lieferte sich mit dem Junioren-Achter aus Basel, besetzt mit Julius Olaf, Mika Jacobs, Siemen Veenstra, Johannes Singler, Philipp Kraft, Jonathan Bieg und den Schweizern Tjark Pfister, Luca Koelbing sowie Steuerfrau Xenia Gusset, ein hartes, aber faires Rennen. Gerade in den Kurven profitierte die Renngemeinschaft von ihren Ortskenntnissen und ging am Ende als Zweiter durch die Ziellinie.

Der Cheftrainer des Basler Ruderclubs, Thomas Melges, zeigte sich mit dem Ergebnis sehr zufrieden und sieht die Mannschaften für das internationale Achter-Rennen „Basel Head“, das ja im November in Basel stattfindet, gut gerüstet. „Die Jungs und Mädels sind jetzt richtig heiß darauf. Und nach 15 Kilometern Renndistanz verlieren auch die sechs Kilometer in Basel, teilweise gegen die Strömung, an Schrecken“, weiß der Trainer.