Schnelle Strecken mit losem Untergrund, enge und verwinkelte Passagen – diese Streckencharakteristiken lagen ihm besonders. Die Rede ist von René Schmidt, der in Lörrach eine Mountainbikeschule betreibt und als Honorartrainer beim Bund Deutscher Radfahrer engagiert ist. Bei den Olympischen Spielen in Rio war der 32-Jährige mit von der Partie. Unser Sportredakteur Mirko Bähr hat sich mit dem Ex-Downhiller über Brasilien, seine Funktion und Toni Wilhelm unterhalten.

Herr Schmidt, haben Sie die Erlebnisse verarbeitet?

Ich bin gerade dabei. Wenn man das erste Mal bei den Spielen dabei ist, wird man erschlagen von all den Eindrücken. Das fängt schon beim Ausmaß des Olympischen Dorfes an. Dorf, das klingt ja erst einmal schnucklig. Aber wenn du dann davor stehst und die 30 Hochhäuser siehst, dazu die Tennisplätze, Parks, Fahrradwege und die eigene Buslinie, dann ist das verdammt groß. Das beeindruckt einen sehr. Da wohnen die besten Sportler der Welt alle auf einem Haufen, das ist der Hammer.

Stimmt es, dass erst kurzfristig ein Platz frei wurde?

Ja. Ein Physiotherapeut musste passen und Peter Schaupp, der Bundestrainer, wollte mich unbedingt mitnehmen. Die Plätze sind rar. Es war schon echt ein Luxus, dass es dann geklappt hat.

Vor Rio ging es für das gesamte Cross Country-Team aber erst nach Kanada.

Richtig. Da stand ein Weltcup auf dem Programm. Wir blieben dort und haben uns zehn Tage auf die Olympischen Spiele vorbereitet. Dann ging es für den Tross nach Rio. Genauer gesagt nach Petropolis, das liegt gut 50 Kilometer außerhalb mitten in den Bergen. Da hatten wir Ruhe, da gab es keinen Trubel. Allerdings wurde auf dem Weg zum Quartier auch hier die Armut deutlich. Wir sahen viele heruntergekommene Häuser. Als wir dann aber von der Hauptstraße abgebogen sind, erblickten wir unser kleines Paradies. Ein kleines Hotel mit Pool. Die Leute waren alle sehr nett und freundlich und haben uns alle Wünsche von den Augen abgelesen.

Und dann ging es nach Rio.

Wir haben die Athleten ins Olympische Dorf gefahren. Der Mechaniker und ich sind dann weiter ins offizielle Außenquartier in einem anderen Stadtteil von Rio, circa 30 Minuten entfernt. Die Distanz zur Rennstrecke war kurz, nicht mehr als drei Kilometer weg. Wir haben entweder den Shuttleservice genutzt oder mit unserem Bus und dem speziellen Aufkleber die Olympic Line befahren. Dabei verging fast kein Meter, wo nicht das Militär präsent war. Wir wurden quasi von Soldaten eskortiert. Überall gab es Absperrungen, wir standen unter permanenter Beobachtung. Das waren meine ersten Eindrücke von Rio.

Da fiel es sicherlich schwer, sich wie Bolle zu freuen, oder? Schließlich war man mittendrin beim größten Sportereignis der Welt.

Man hatte permanent das Thema Sicherheit im Kopf. Die Gedanken kreisten nur um das. Alle drei Meter standen schwer bewaffnete Soldaten. Die Einheimischen fanden das irgendwie cool, machten die ganze Zeit Selfies. Ich fand es beklemmend. Egal, wohin du wolltest, immer wurdest du gescannt, ebenso dein Gepäck. Am Ende ging ja alles gut, es ist zum Glück nichts Schlimmes passiert.

Das kann man von Sabine Spitz nicht behaupten. Sie hat sich ausgerechnet kurz vor den Spielen am Knie verletzt.

Das konnte nicht einmal das Militär verhindern... Ohne Spaß. Das war schon ein echter Schock. Sabine ist in Kanada im Training gestürzt. Es war ein kleiner Fahrfehler, sie hatte mit dem Lenker nur etwas einen Baum berührt. Sie ist hingefallen, ganz langsam, eher unspektakulär. Es war ein kleiner Schnitt, der sich dann nach einer Woche jedoch zu einer Entzündung entwickelt hat. Sie hatte lange keine Schmerzen und sogar weiter trainiert. Sabine ist dann früher aus Kanada abgereist, um sich im Olympischen Dorf behandeln zu lassen, wo der Deutsche Olympische Sportbund ein Krankenhaus eingerichtet hatte. Sie wurde untersucht und schließlich wurden alle erdenklichen Maßnahmen in die Wege geleitet, damit sie irgendwie doch noch an den Start gehen konnte. Am Ende wurde sie 19. Ihr hatte schlicht eine Woche auf dem Fahrrad gefehlt. Sie konnte keine Vorbelastungen fahren und ihr Trainingsprogramm nicht wie gewünscht abspulen. Das ist schon verrückt. Eine Woche reicht aus, um von der Weltspitze nach hinten durchgereicht zu werden.

Medaillenchancen hatten sich die Deutschen auch bei Manuel Fumic ausgerechnet.

Wir haben auf Medaillen gehofft. Am Ende war schon viel Pech dabei. Bei Sabine war es eine Verletzung, bei Manuel ein technischer Defekt. Gleich am zweiten Anstieg ist ihm die Kette gerissen. Zwar war die technische Zone nicht allzuweit entfernt, trotzdem fand er sich nach dem Kettenwechsel auf dem letzten Platz wieder. Er startete eine echte Aufholjagd, machte keine Fehler mehr, fuhr wirklich saustark und wies Rundenzeiten wie die Fahrer ganz vorne auf. Am Ende reichte es zu Platz 13.

Und Helen Grobert?

Sie ist Zwölfte geworden, hat ein sehr gutes Rennen gefahren. Es waren ihre ersten Spiele. Zudem war das Tempo in diesem Rennen auch brutal hoch. Sie rief ihre Leistung ab und hat mitgehalten.

Bleibt noch Moritz Milatz

Bei ihm lief es nicht so rund, wie schon die gesamte Saison eigentlich. Im Training ist er immer megagut, im Wettkampf kriegt er es aber irgendwie nicht hin.

Was hat der Techniktrainer denn für eine Funktion? Die Profis können doch alle Radfahren, oder?

Bei einem Wettkampf sind es viele Dinge, die den Sportlern im Kopf herumschwirren. Vor allem bei Olympia. Ich lege den Fokus klar auf die Strecke. Es geht um das richtige Fahrverhalten und natürlich darum, Fehler zu vermeiden, die natürlich jederzeit passieren können. Ich versuche, immer der Erste auf der Strecke zu sein. Ich nehme sie genau unter die Lupe, suche nach der besten Linie. Dann mache ich den Fahrern klar, wo es lang geht. Da geht es um Details. Ich versuche, sie zu überzeugen, ihnen klar zu machen, was Sinn macht und was nicht. Das Schöne ist, die Biker vertrauen mir.

Wie sind Sie Techniktrainer des DRB geworden?

Ein Grund war, dass ich als Downhiller einige Rennen absolviert habe. Zudem habe ich ja eine Fahrtechnikschule in Lörrach. So hat man mich gefragt, ob ich zunächst die Junioren begleiten könnte. Ende 2013 fand die WM in Südafrika statt, da war auch die Elite am Start. Nach den Rennen hat mich schließlich Bundestrainer Peter Schaupp angehauen. Er fragte, ob ich mir vorstellen könnte, das gesamte Team zu betreuen.

Die Entscheidung fiel nicht schwer, oder?

Naja, erst habe ich gesagt: Das geht gar nicht. Weil da ja Olympiasieger, Weltmeister, so richtig gute Leute dabei sind. Ich habe mich gefragt, was ich denen denn noch zeigen soll? Ich konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich habe dann aber angefangen, mit Sabine und den anderen Mädels hier in der Region zu trainieren. Das hat so gut geklappt und kam so gut an, dass ich dann doch zugesagt habe. So bin ich immer weiter in diese Thematik reingerutscht. Nun bin ich mit den ganzen Top-Athleten bei den Wettkämpfen dabei und drehe meine Runden.

Zurück zu den Spielen in Rio. Was bleibt Ihnen neben den Sicherheitsvorkehrungen in Erinnerung?

Krass war es, die Olympischen Spiele einfach zu erleben, dabei zu sein, zu sehen, wie groß und unglaublich das Ganze ist. Toll auch, dass man viele Sportler trifft und Sportarten kennenlernt, die man bis dahin gar nicht auf dem Schirm hatte. Ich habe beispielsweise Paul Biedermann oder auch Robert Harting im deutschen Haus getroffen. Das war echt cool, Da kommst du ums Eck, und dann stehen sie vor dir. Mit Toni Wilhelm habe ich mich auch getroffen.

Den in Lörrach geborenen Surfer?

Toni habe ich vor Jahren beim Radfahren kennengelernt, daraus hat sich dann eine Freundschaft entwickelt. Er hat mitbekommen, dass ich auch in Rio bin und schließlich haben wir uns im Deutschen Haus getroffen, ein bisschen gequatscht und etwas Leckeres gegessen. In Rio gab es ja zwei Deutsche Häuser. Eines nur für Sportler und Betreuer. Das andere Haus war etwas außerhalb am Strand gelegen. Megaschön mit zwei Etagen, Spitzdach. Wir haben etwas Zeit miteinander verbracht. Das war echt cool, es waren ja auch seine letzten Spiele. An einen Wettkampf habe ich es nicht geschafft, da hat einfach die Zeit gefehlt.

Wie geht es nun für Sie weiter? Vielleicht noch mal Olympia hautnah erleben?

Die nächsten Spiele sind in Tokyo. Ein Ziel wäre das schon noch mal, warum denn nicht? Jetzt aber gebe ich bis September noch Mountainbikekurse, um dann Winterpause zu machen und mich auf das neue Jahr vorzubereiten. Das ist wieder gespickt mit Weltcups und der Weltmeisterschaft in Australien. Allerdings ohne Sabine. Das war doch sehr emotional. In Rio habe ich das letzte Mal mit ihr zusammengearbeitet. Sie wird mit dem Cross Country-Sport aufhören, aber im Marathon weiter mit von der Partie sein. Und da wird sie noch für Aufsehen sorgen, da bin ich mir sicher.