Sportmix Erste Reihe überragt

Mit einem 6:3 (2:2, 3:1, 1:0)- Heimerfolg gegen die Tölzer Löwen hat sich der EHC Freiburg den ersten Drei-Punkte-Erfolg in dieser DEL2-Spielzeit gesichert. Dank eines starken Powerplays und einer überragenden erste Reihe brachten die Wölfe den Heimsieg gegen den Aufsteiger aus dem Isarwinkel am Ende souverän unter Dach und Fach.

Freiburg (pd/nod). Vor Beginn des Spiels wurde in einer Schweigeminute dem in der Nacht von Donnerstag auf Freitag verstorbenen Lorenz Funk gedacht, der als vielfacher Nationalspieler und Bronzemedaillengewinner von Innsbruck nicht nur das deutsche Eishockey geprägt hat, sondern auch als Spieler und später als Trainer und Manager vielfach in der Siegel-Halle zu Gast war.

Funks Heimatverein aus Bad Tölz legte einen Blitzstart aufs Eis: Nach gerade einmal 51 Sekunden bezwang Marcel Rodman EHC-Keeper Miroslav Hanuljak im Nachschuss. Es sollte der Auftakt zu einem fulminanten ersten Drittel mit insgesamt vier Treffern sein.

Freiburg antwortete mit dem Ausgleich durch Alex Brückmann (9.), doch An­dreas Schwarz stellte nur vier Minuten die Führung für das Tabellenschlusslicht wieder her. Die erneute Antwort kam durch einen EHC-Verteidiger. Jannik Woidtke zog aus halblinker Position direkt ab und traf ins lange Eck zum 2:2-Ausgleich. Dabei fiel nur das 1:0 in der ersten Minute bei Fünf-gegen-Fünf- Feldspielern, die übrigen Treffer war allesamt Powerplay-Tore.

Im zweiten Abschnitt dann dasselbe Bild: Freiburg zog ein bärenstarkes Powerplay auf, insbesondere die Reihe um Tobi Kunz, Chris Billich und Co. steigerte sich im weiteren Spielverlauf immer weiter. Niko Linsenmaier fälschte beim 3:2 einen Schuss von Chris Billich gekonnt ab. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Philipp Schlager legte Marc Wittfoth in Unterzahl erneut vor. Der EHC-Angreifer verwertete einen Alleingang.

Sekunden davor war Niko Linsenmaier noch bei einem Konter an Andreas Mechel im Löwen-Kasten gescheitert. 21 Sekunden vor der zweiten Pausensirene erhöhte Kunz erneut in Überzahl auf 5:3. Der EHC hatte das Spiel durch zwei Überzahl- und einen Unterzahltreffer gedreht. Nach der schwachen Powerplay-Ausbeute aus den ersten vier Punktspielen hatte Coach Leos Sulak das Überzahlspiel in der vergangenen Woche mehrfach auf den Trainingsplan gesetzt – mit Erfolg.

Im Schlussabschnitt bauten die Gäste ihrerseits bei zwei Überzahlsituationen viel Druck auf das EHC-Gehäuse auf, Freiburg überstand beide Situationen jedoch schadlos. Just, als in der 48. Spielminute eine Strafzeit gegen Alex Brückmann abgelaufen war, kam die Scheibe über den EHC-Verteidiger und Niko Linsenmaier zu Tobi Kunz, der mit seinem zweiten Treffer alles klar machte.

Tore: 0:1 (1.) Rodman (Vihko/Lakos), 1:1 (9.) Brückmann (Woidtke/Linsenmaier - 5:4), 1:2 (13.) Schwarz (Vihko/Rodman - 5:4), 2:2 (16.) Woidtke (Kunz/Linsenmaier - 5:4), 3:2 (26.) Linsenmaier (Billich/Brückmann - 5:4), 3:3 (32.) Schlager (Kathan/Lakos), 4:3 (35.) Wittfoth (4:5), 5:3 (40.) Kunz (Brückmann - 5:4), 6:3 (48.) Kunz (Linsenmaier/Brückmann). Strafmin.: Freiburg 8, Bad Tölz 14.