Beim SSV Zuffenhausen sind die Trauben für Verbandsligist SSG Weil zu hoch gehangen. Die Mannschaft von Spielertrainer Pio Reuter steckte beim 7:14 (3:4, 3:9, 5:10) die erste Saisonniederlage ein. Gut erholt zeigte sich das Team aber tags drauf im Laguna. Der VfL Kirchheim wurde mit 18:14 in die Knie gezwungen.

Weil am Rhein (lu). Und das heißt: Zuhause behält die SSG auch weiter ihre weiße Weste mit nunmehr acht Heimsiegen. Und: Nach wie vor grüßen die Grenzstädter von der Tabellenspitze.

„Wir wollten den Sieg, und wir haben es geschafft“, freute sich Reuter nach dem achten Heimsieg in Folge. Das schwere Match vom Vortag gegen Zuffenhausen haben ihm und den Teamkameraden noch in den Knochen gesteckt. „Ansonsten wäre es wohl nicht so spannend geworden“, mutmaßte er. Denn Mitte des zweiten Viertels konnten die Gäste zweimal ausgleichen, und bis zum Ende des dritten Durchgangs lagen die Weiler gerade mal zwei Tore vorne. Doch letztlich machte sich nicht nur die Gelb-Rote Karte für den Gästegoalie, die er zusammen mit dem SSG-Akteur Stefan Schwer nach einem Gerangel vor dem Tor erhalten hatte, bemerkbar, sondern auch der verletzungsbedingte Ausfall des Spielmachers. Und das hieß: Das letzte Viertel musste Kirchheim mit fünf Feldspielern bestreiten. Das nutzte die SSG natürlich aus und zog uneinholbar davon. „Wenn wir uns cleverer angestellt hätten, hätten wir noch fünf Tore mehr machen können“, haderte Spielercoach Reuter.

Tags zuvor beim starken Team des SSV Zuffenhausen gab es indes nichts zu holen. „Eigentlich haben wir ja gar nicht so schlecht gespielt, doch ohne Auswechselspieler war einfach nicht mehr drin“, erklärte Reuter. Zunächst hätten die Gastgeber in Erinnerung an die Hinspielniederlage viel Respekt gezeigt. „Dazu kam, dass unser Goalie Jürgen Benz sensationell gehalten hat.“ Und so stand es nach dem ersten Viertel lediglich 4:3 für Zuffenhausen. Dann aber drehte die Heimmannschaft auf, zog im zweiten Viertel auf 9:3 davon – ein Sechs-Tore-Vorsprung, der dann bis zum Schluss und dem 14:7 Bestand hatte.

SSG Weil – VfL Kirchheim 18:14 (5:3, 9:7, 14:12). – Tore für die SSG: Wittner 6. Reuter 6, Florian 4, Schäffer 1, Armbruster 1.

SSV Zuffenhausen – SSG Weil 14:7 (4:3, 9:3, 10:5). - Tore für SSG: Schwer 2, Armbruster 2, Reuter 1, Wittner 1, Schäffer 1.