Lörrach (pd). Auf große Resonanz ist jüngst das erste Jugend-Badmintoncamp mit der einstigen Weltklasse-Spielerin Nicole Grether gestoßen. Die Schopfheimerin richtete das Camp zusammen Günther Huber, einem international sehr erfolgreichen Trainer , im Impulsiv-Center in Lörrach-Brombach aus. Mit dabei waren vorrangig vereinsspielerinnen und -spieler aus der Region. Allerdings wurde auch Kindern ohne Vorkenntnisse die Möglichkeit gegeben, am Camp teilzunehmen und das Badmintonspiel zu lernen. „Es war schön zu sehen, wie die Anfänger sich in der kurzen Zeit verbessert haben, und wie engagiert die Aktiven die ganze Woche bei der Sache waren“, freute sich Nicole Grether. Vor jedem Training wurde neben dem Aufwärmen auch die Koordination geschult. Wer wollte, konnte sich auch beim Beachminton oder Indoor Soccer austoben. „Aufgrund der Tatsache, dass das Camp so gut angenommen wurde, bin ich mir sicher, dass auch in Zukunft weitere Camps mit Günther Huber und mir stattfinden werden“, freut sich Nicole Grether schon auf das nächste Camp. Zudem will sie auch Wochenend-Camps und das vielleicht auch für Erwachsene veranstalten.