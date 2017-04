Sportmix Es ist der Auftakt in die Freiluftsaison

Schopfheim (pd/mib). Raus aus den Hallen, raus an die frische Luft: 28 Prüfungen in Springen und Dressur bis zur Klasse S stehen von heute an im Schopfheimer Gestüt Sengelen bis Sonntag auf dem dicht gedrängten Programmplan. Das Turnier in der Markgrafenstadt bildet auch heuer den regionalen Auftakt in die Freiluft-Turniersaison.

Aufgrund der Erfahrungen aus dem vergangenen Jahr haben die Veranstalter des RV Schopfheim die Spring- und Dressurprüfungen bis zu den schweren Klassen erweitert. Die Resonanz ist riesig:­So liegen stolze 885 Nennungen mit mehr als 350 Pferden vor. Reiterinnen und Reiter aus ganz Baden-Württemberg und den Nachbarländern haben ihr Kommen angekündigt.

Heute geht es ab 12 Uhr mit den Aufbauprüfungen für junge Pferde los. Die Vier- bis Siebenjährigen können ihr Talent in Springpferdeprüfungen der Klassen A bis L zeigen. Auch der Samstagvormittag steht noch im Zeichen der Nachwuchspringpferde mit Prüfungen bis zur mittelschweren Klasse.

Auf dem Dressurviereck startet der Wettbewerb gleich morgens mit den Prüfungen der schwereren Klassen M* und S*. Anschließend können die Nachwuchsreiter ihr Können unter Beweis stellen. Parallel dazu finden auf dem Springplatz Springprüfungen der Klassen A bis M* statt. Höhepunkt für die Springreiter wird am Samstagnachmittag das M*-Springen um 16.30 Uhr sein.

Am Sonntag beginnen die Dressurprüfungen um 9 Uhr mit der Vorstellung der jungen Dressurpferde mit Wettbewerben bis zur Klasse M. Auf dem Springplatz wird um 8 Uhr ein A**-Springen stattfinden. Pünktlich zur Mittagszeit starten die jüngsten Springreiter in Führzügelklassen und Caprilli-Tests in das Turnier. Das sportliche Programm wird mit einem finalen Springen der Klasse S* mit Stechen abgeschlossen. Es ist natürlich der Höhepunkt auf der Anlage des Gestüts Sengelen.

Zu den bekanntesten Reitern gehören sicherlich Pia Reich vom RV Dreiländereck, die Karsauerin Katrin Frech oder auch Lokalmatadorin Rebecca Hotz, die zusammen mit ihrem Vater Volker Trefzger die Organisation dieses Anlasses stemmt.

„Der Allwetterplatz ist vorbereitet und bietet mit der bereitstehenden Infrastruktur beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen und schönen Saisonstart“, heißt es in einer Medienmitteilung der Veranstalter.