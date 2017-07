Sportmix Es ist vollbracht: Atomics holen Titel

Die Neuenburg Atomics haben es geschafft: Nach dem 11:5-Sieg im ersten Spiel gegen die Heidenheim Heideköpfe II hatten sie die Meisterschaft in der 2. Bundesliga Süd vorzeitig in der Tasche. Nach dem 3:1 in der zweiten Partie stehen die Atomics mit 21:1-Siegen uneinholbar an der Tabellenspitze.

Neuenburg (pd/mib). Bereits nach dem ersten Match gegen Heidenheim fielen sich die Neuenburger Baseballer und Verantwortliche in die Arme. Einen solchen Saisonverlauf hätten sich wohl nur die Wenigsten vorstellen können. Und doch zeichnete sich bereits zu Beginn der Saison ab, dass in dem jungen Markgräfler Baseballteam erhebliches Potenzial steckt. Mit einem Altersdurchschnitt von 20,1 Jahren, dem niedrigsten Schnitt in der 2. Bundesliga Süd, spielten die Atomics unbekümmert auf.

Dazu gesellt sich ohne Frage das große Talent der Spieler, welche zum Großteil schon seit ihrem fünften Lebensjahr bei den Atomics ausgebildet wurden. Eine hervorragende Nachwuchsarbeit also, die sich auszahlt.

Großer Jubel nach dem Sieg in Spiel eins

Die Heidenheim Heideköpfe machten es den Atomics aber nicht leicht. Lange blieb es spannend und die Atomics konnten sich erst ab der Mitte des Spiels von den Gästen absetzen. Pitcher Maxi Güldner und die Neuenburger Defensive ließen sich nicht aus der Ruhe bringen, selbst als die Heidenheimer auf 3:4 verkürzen konnten. In der Offensive war es den Atomics möglich, gleich wieder nachzulegen und so schlug am Ende ein deutlicher 11:5-Sieg und großer Jubel zu Buche.

Ausgiebig feiern konnte das Team jedoch nicht, denn schließlich folgte gleich noch die zweite Begegnung gegen die Heideköpfe. Hier startete für die Atomics Pitcher Harley Thompson. Auch die zweite Begegnung verlief spannend, doch trotz der vorzeitigen Meisterschaft blieben die Atomics-Spieler sehr konzentriert. Am Ende gewannen die Atomics auch diese Begegnung mit 3:1.

Nun folgte eine emotionale Feier. Spielern, Trainer und Fans freuten sich diebisch über den Titel, der jedoch nicht automatisch mit dem Aufstieg in die 1. Bundesliga verbunden ist. Es folgt nun eine Playoff-Runde mit den Bestplatzierten aus den anderen 2. Ligen und den Letzten der 1. Bundesliga.