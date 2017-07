Sportmix Favoriten setzen sich durch

Schopfheim (lu). Favoritensiege hat es bei der mittlerweile 13. Auflage des Beachvolleyballturnieres in Schopfheim gegeben.

So siegte das Duo der Stunde bei den Männern, das national auf Rang zwei geführt wird, Philipp Arne Bergmann und Yannick Harms (SV Fellbach/Halle), in dem als Top A-Turnier der Baden-Württemberg-Serie eingestuften Veranstaltung in zwei Sätzen mit 21:19 und 21:16 gegen das an Position zwei gesetzte Duo Peter und Georg Wolf (TC Rüsselsheim).

Im Klassement der Frauen holten sich bei ihrer inzwischen vierten Finalteilnahme Marie Dinkelacker/Britta Steffens (Rockets Konstanz) bereits den dritten Titel. Im Endspiel gewannen sie gegen die frisch gebackenen U22-Europameisterschaftsdritten Leonie Welsch und Lisa Arnholdt (TV Rottenburg) mit 21:18 und 21:16.

„Ich bin sehr zufrieden mit dem Turnier, so gut waren wir hier in Schopfheim noch nie besetzt“, freute sich Chef-Organisator Martin Schaffner (TuS Höllstein), der gleichzeitig auch Beachvolleyballbeauftragter des Landesverbandes ist. Ob das Turnier allerdings im kommenden Jahr in ähnlicher Besetzung wieder stattfindet, ist fraglich. Der Hauptsponsor LBS hat nämlich seinen Rückzug angekündigt. (wir berichten noch ausführlich).