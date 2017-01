Lörrach (fas). Nach dem erfolgreichen Auftakt im neuen Jahr am vergangenen Wochenende sind die beiden Basketball-Aushängeschilder aus Lörrach und Weil am Rhein am 13. Spieltag der Landesliga in ihren Partien klarer Favorit.

CVJM Lörrach

Spitzenreiter CVJM Lörrach empfängt übermorgen ab 17 Uhr den TV Bad Säckingen in der heimischen Neumathalle. „Wir haben das Hinspiel klar gewonnen. Nichtsdestotrotz ist Bad Säckingen sehr gefährlich. Es ist eine junge Mannschaft mit einem erfahrenen Trainer“, weiß CVJM Sportwart Thomas Schönbett um die Schwere der Aufgabe.

Im Vergleich zum letzten Wochenende fordert Schönbett eine stabilere Leistung. Außerdem ist die Ausgangslage in der Rückrunde eine ganz andere als noch zu Beginn der Hinrunde. „Wir sind nun die Gejagten und daher stehen wir auch etwas mehr unter Druck. Die Mannschaft präsentiert sich nicht mehr so leichtfüßig.“ Schönbett freut sich darüber, dass am Sonntag alle Spieler zur Verfügung stehen.

TV Weil

Der ärgste Verfolger der Lörracher gastiert am Sonntag ab 18 Uhr beim Schlusslicht aus Ettenheim. „Wir müssen aufmerksam sein. Die Liga ist sehr ausgeglichen. Jeder kann jeden schlagen. Klar ist aber auch, dass unsere Chancen für einen Sieg nicht schlecht stehen“, verrät Spieler Marius Himmel, der sich allerdings nach wenigen Minuten im letzten Spiel eine Sprunggelenksverletzung zuzog und für sechs Wochen ausfällt.

Auch ohne Himmel will der TVW seine Serie von acht Siegen in Serie ausbauen und weiterhin Druck auf den Tabellenführer Lörrach ausüben.