Weil am Rhein (mib). Zwei Partien bestreiten die Wasserballer der SSG Weil am Rhein am kommenden Wochenende. In der Verbandsliga geht es zunächst gegen den Vorletzten Wf Gemmingen, ehe dann im Pokal Baden-Württemberg der Zweitligist PSV Stuttgart seine Visitenkarte im Sportbad des Laguna abgibt.

„Der Fokus liegt ganz klar auf dem Spiel am Samstag“, macht Spielertrainer Pio Reuter deutlich. Noch unbesiegt steht die SSG in der Verbandsliga nach sechs Partien an der Tabellenspitze. „Nach überstandener Grippewelle sind wir bereit und wollen zwei weitere Punkte einfahren“, sagt Reuter. Gegner sind ab 18.30 Uhr die Wasserfreunde Gemmringen, die bisher drei Spiele absolviert haben und dreimal als Verlierer aus dem Becken gestiegen sind.

„Sie spielen sehr robust und haben zwei, drei Akteure in ihren Reihen, die körperlich relativ stark sind“, weiß Reuter über die Gemmringer. „Wenn wir jedoch unser Spiel umsetzen, sollte es eine lösbare Aufgabe sein.“

Das sieht am Sonntag ganz anders aus. Da ist Weil der klare Außenseiter. Schließlich geht es gegen eine der „stärksten Mannschaften in Süddeutschland“, wie Reuter erklärt. Ab 12 Uhr trifft man auf den Zweitliga-Vertreter PSV Stuttgart. Reuter: „Und da sich bereits ein paar Spieler für diese Begegnung abgemeldet haben, heißt die Devise für dieses Spiel: „Augen zu und durch.“ Die Chancen sind also gering gegen den Tabellensiebten der 2. Bundesliga Süd.