Freude und Optimismus herrscht beim Markgräfler-Hochrhein-Turngau (MHTG): Bereits seit Oktober vergangenen Jahres gibt es mit Nicole Meier, einer 21-jährigen Sportwissenschaftlerin aus Lörrach, die im Sommer ihr Studium in Basel beendet, eine hauptamtliche Regionalbeauftragte.

Hausen (lu). Dass dies jetzt Realität wurde, dabei hat maßgeblich auch der Vorsitzende des MHTG, Dieter Meier, mitgewirkt. Er sieht in der „Neuen“ nicht nur eine deutliche Unterstützung in der Arbeit des MHTG-Vorstandes, sondern auch künftig Verbesserungen für die Turnvereine vor Ort. Nicole Meier stellte sich und ihr Tätigkeitsfeld in der Festhalle in Hausen beim jüngsten Gauturntag kurz vor.

Nachdem sie bereits Umfragen bei den MHTG-Vereinen gemacht und Analysen der Bedürfnisse erstellt hat, ist die Verankerung der Marken DTB/BTB, insbesondere der Gym-Welt, eine ihrer Hauptaufgaben. Es gelte Potenziale und Defizite der Vereine gleichsam zu erarbeiten. „Wir wollen uns ja künftig von anderen Wettbewerbern am Markt unterscheiden und uns besser strukturieren“, erklärte sie. Forciert werden sollen auch die Vereins-Infoabende (der nächste ist am 7. März in Lauchringen). „Mein Ziel ist es, überall im Turngau einmal hinzukommen“, lässt Meier wissen.

Die Sportartenentwicklung, die Vielfalt des Turnens und auch die Weiterentwicklung der Kernsportarten: All das, gelte es im Rahmen der getroffenen Zielvereinbarung mit dem Badischen Turner-Bund (BTB) zu verfolgen und umzusetzen.

Besonders liegt ihr die Förderung des Konzepts zum Gerätturnen am Herzen. „Ziel muss es sein, hier auch unterschwellige Angebote parat zu halten“, meint die Regionalbeauftragte.

Zudem gilt es auch, aktuelle Themen und Trends den Vereinen näherzubringen, zum Beispiel Trendsportarten, die in das Turnen integriert werden oder werden können.