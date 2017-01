Freiburg (pd). Der EHC Freiburg will nach dem emotionalen 6:3-Heimerfolg über die Bayreuth Tigers in den Direktduellen mit den Pre-Playoff-Anwärtern nachlegen. Am Freitag bietet sich dafür schon die Chance, wenn der SC Riessersee in die Franz-Siegel-Halle kommt (Erstes Bully: 19.30 Uhr).

Gegen die achtplatzierten Werdenfelser schlagen bisher ein Sieg in Freiburg (4:3) sowie eine knappe Niederlage in Garmisch-Partenkirchen (1:2 nach Penaltyschießen) zu Buche. Um einen Platz oberhalb von Rang elf abzusichern, wäre ein Erfolg Gold wert für die Truppe von EHC-Coach Leos Sulak. Gleiches gilt zwei Tage später, wenn der EHC-Tross im sächsischen Crimmitschau beim derzeitigen Tabellenletzten spielt (17 Uhr).

Der Gast aus Garmisch-Partenkirchen besitzt die drittstärkste Defensive der Liga. Nur Bietigheim und Kaufbeuren verhinderten noch weniger Torerfolge der Gegner. Ein Grund dafür liegt sicherlich in der disziplinierten Spielweise, die das Team des jungen Trainers Tim Regan auszeichnet. Dazu sicherte man sich vor der Saison die Dienste des DEL2-Urgesteins Matthias Nemec, der nach seiner Zeit in Ravensburg nun in Riessersee-Tor die Pucks abwehrt. Der Gegentorschnitt von 2,22-Gegentoren beweist dabei Nemecs Klasse.

EHC-Coach Sulak lobt den SCR als „sehr laufstarkes Team, das aber auch über genügend Akteure verfügt, die gut mit dem Puck umgehen können“. Lässt man Spieler wie dem brandgefährlichen Angreifer Roope Ranta (46 Punkte!) zu viel Raum, wird dies meist prompt bestraft. Nach knappen Niederlagen am vergangenen Wochenende gegen Kassel (2:3) und Ravensburg (0:1) ist das Regan-Team dazu sicherlich auf Wiedergutmachung in Freiburg aus.

Unterstützt wird der SCR wohl auch schon am Freitag durch den 23-jährigen Neuzugang Alexis Loiseau aus Kanada. Loiseau wurde aufgrund des verletzungsbedingten Ausfalls von Jared Gomes verpflichtet und gilt als guter Schlittschuhläufer und Teamspieler. Der Mittelstürmer kann in seiner Spielbilanz auf 12 AHL-Einsätze verweisen und war sogar für das diesjährige Allstar-Spiel in seiner Liga ECHL nominiert.

Auf Seiten des EHC sind weiterhin Milos Vavrusa und Tobias Bräuner (beide mit Verletzungen im unteren Körperbereich) auf der Ausfallliste notiert, dazu ist ein Einsatz von Stürmer Enrico Saccomani am Wochenende fraglich.