Pause beendet: Die Korbjäger greifen wieder an. In der Landesliga geht es für den CVJM Lörrach und den TV Weil um Zählbares. Während die Weiler zuhause auf den SSC Karlsruhe treffen und sich für die Vorrundenpleite revanchieren wollen, geht es für Lörrach beim USC Freiburg II zur Sache.

CVJM Lörrach Mit einer bitteren Niederlage hat der CVJM Lörrach das Jahr 2016 beendet. Im Derby der Landesliga Süd musste man sich dem TV Weil relativ deutlich mit 67:84 geschlagen geben. „Die Weiler waren einfach besser“, erkennt Lörrachs Sportwart Thomas Schönbett an. Diese Pleite war aber die einzige in den elf Spielen der Vorrunde. Mit dem Auswärtsspiel beim USC Freiburg II steigt der CVJM am Sonntag, 16.30 Uhr, in die Rückrunde ein.

Das Ziel der Lörracher für die Rückserie lautet: „Oben dran zu bleiben. Wenn es am Ende nicht für ganz vorne reicht, ist das auch nicht tragisch. Es wird sicherlich noch ein Einbruch kommen“, lässt Schönbett wissen. „Wir werden uns aber wehren“, ist sich der Sportwart sicher. Die Mannschaft jedenfalls werde nicht unter Druck gesetzt.

Beim CVJM setzt man vermehrt auf die Jugend

Valentin Westhauser wird aus beruflichen Gründen ab Februar nicht mehr zur Verfügung stehen. Markus Friese ist umgezogen, ob er weiter für den CVJM aufs Parkett geht, ist noch fraglich. So oder so werde man künftig noch mehr auf die Jugend setzen, sagt Schönbett. So habe man auch das Training entsprechend angepasst. „Wir sind guter Dinge“, erklärt der CVJM-Funktionär nach einer Teamsitzung.

Mit der USC-Reserve bekomme man es zum Auftakt ins neue Basketball-Jahr mit einer jungen Mannschaft zu tun, die sich nach anfänglichen Schwierigkeiten im Laufe der Hinrunde immer besser gefunden habe. Dennoch geht man im Lörracher Lager von einem Erfolg aus.

Besser werden muss jedoch die Verteidigungsarbeit. „Wir sind dran“, so Schönbett. Matthias Blum ist wieder eingestiegen und kümmert sich als zweiter Coach vor allem um die Abwehr. „Davon versprechen wir uns schon etwas.“ Die Offensive sei nicht das Problem. „Da sind wir mit unseren beiden Amerikanern sehr, sehr gut aufgestellt.“

TV Weil Immer besser in Schwung gekommen ist in der Vorrunde der Landesliga Süd der TV Weil. „Nach kleinen Startschwierigkeiten lief es für uns sehr positiv“, sagt Spielertrainer Marius Himmel. Man habe sich schnell gefangen und schließlich sieben Siege in Serie gefeiert. Die Krönung war natürlich der Sieg gegen die bis dahin noch ungeschlagenen Nachbarn aus Lörrach. Jetzt steht die Rückserie ins Haus. Los geht es mit einem Heimspiel am Sonntag, 18 Uhr, in der Humboldthalle gegen den SSC Karlsruhe.

Das Training in der Pause über die Festtage gestaltete sich als schwierig. Nur viermal konnte der TVW in den vergangenen Wochen eine Übungseinheit absolvieren. Und so wird in dieser Woche nochmals konzentriert gearbeitet. Man wolle „frisch“ zuhause gegen den SSC antreten, gegen den man in der Hinrunde mit 59:71 unterlag. „In heimischer Halle ist was drin“, sagt Himmel. Zumal im Derby gerade die Verteidigungsarbeit bestens funktioniert hat.

Weiler gehen die Rückrunde gelassen an

Beim Zweiten geht man die Rückrunde gelassen an. „Wir stehen im Gegensatz zur vergangenen Runde am anderen, nämlich am oberen Tabellenende“, grinst Himmel und macht klar, dass man die kommenden Aufgaben ganz ohne Druck angehen könne.