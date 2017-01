„Ich werde mein Bestes geben“, kündigte Hans-Dieter Dreher im Vorfeld des CSI Basel gegenüber unserer Zeitung an. Und bereits am ersten Tag des Fünf-Sterne-Events in der St. Jakobshalle durfte er sich freuen. 5400 Zuschauer bejubelten seinen Erfolg beim Springen um den Preis der Bank J. Safra Sarasin AG.

Basel. Alles oder nichts: „Hansi“ Dreher, Springreiter aus Eimeldingen, geht gerne volles Risiko, um der Konkurrenz die nötigen Hundertstelsekunden abzuluchsen. So auch bei der Hauptprüfung am Starttag des 8. Longines CSI Basel. Es war eine gewagte Wende vor der Dreierkombination. Sehr eng. Aber auch sehr erfolgreich. Denn: Dreher und sein Holsteiner Schimmel Wallach „Cool and Easy“ blieben nicht nur fehlerfrei, sondern absolvierten die Runde auch noch am schnellsten.

Die Uhr bleibt bei 54,29 Sekunden stehen

Exakt 54,29 Sekunden benötigte das Duo und verwies den Engländer Michael Whitaker mit „Viking“ (54,53 Sekunden) sowie den Franzosen Simon Delestre auf „Sultan du Chateau“ (55,13 Sekunden) auf die Ränge zwei und drei. Gleich 18 Reiter blieben ohne Fehler. Dreher durfte sich immerhin über ein Preisgeld von 12 500 Franken freuen.

Für das beste Schweizer Ergebnis war Olympiareiter Romain Duguet als Vierter mit „Twentytwo des Biches“ besorgt.

Das erste von neun Weltranglistenspringen in Basel – das Springen um den Preis der Grosspeter Nutzfahrzeuge AG – brachte zuvor einen italienischen Doppelsieg. Der 30-jährige Polizist Emanuele Gaudiano wiederholte auf „Carlotta“ seinen Vorjahreserfolg und kam vor seinem Landsmann Luca Maria Moneta mit „Neptune“ in die Wertung.

Als Dritter sprang der Schweizer Steve Guerdat mit der neunjährigen Stute „Dioleen“ aufs Podest. Bester Deutscher war hier der Weltranglistenerste Daniel Deusser auf „Cornet d’Amour“ als 13. Dreher und „Quiwi Dream“ landeten mit vier Strafpunkten weit abgeschlagen auf Rang 29.

Marcus Ehning wird in Basel Vierter

Philippe Rozier war mit „Quel Chanu“ beim Wettbewerb um den Preis des Gönnerclubs Pferdesport Basel nicht zu bezwingen. Die Schweizerin Nadja Peter Steiner auf „Cayena“ und der Belgier Jerome Guery mit „Instit de Jucaso“ schafften es hinter dem Franzosen auf das Podest. Der Deutsche Marcus Ehning mit „Calanda“ wurde Vierter.