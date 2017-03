Sportmix Hagin erfüllt sich einen Traum

Wittlingen (pd). Nächstes Level: Stefan Hagin und sein Team „ROWE PowerBoat“ werden neben den geplanten Starts bei ausgewählten Rennen in der UIM-F2-Weltmeisterschaft auch bei den beiden finalen Läufen der UIM-F1-H2o Weltmeisterschaft im Dezember in Abu Dhabi und Sharjah aufs Wasser gehen.

Nächster Level für ROWE PowerBoat

Wittlingen, den 13.03.2017. Mit einem Einsatz in der UIM F1 H2o Weltmeisterschaft nehmen der mehrfache Rennbootmeister Stefan Hagin und ROWE PowerBoat den nächsten Level in Angriff.

2017 werden Hagin und ROWE PowerBoat neben den geplanten Starts bei ausgewählten Rennen in der UIM F2 Weltmeisterschaft auch bei den beiden finalen Läufen der UIM F1 H2o Weltmeisterschaft im Dezember mit einem über 400 PS starken F1 – Katamaran von BABA ins Rennen gehen. Möglich machte den Sprung in die Königsklasse des Motorbootrennsportes eine Kooperation mit dem langjährigen F1 H2o Piloten Duarte Benavente und dem F1 Atlantic Team. „Für mich erfüllt sich damit ein Traum,“ so Stefan Hagin. „In der F1 sind Beschleunigung, Kurvengeschwindigkeiten und Anforderungen an den Fahrer im Vergleich zur F2 deutlich höher. So erreicht ein F1 Katamaran die 100 km/h bereits in weniger als 4 Sekunden. Ich freue mich auf diese neue Herausforderung. Ich freue mich auch, daß mich dabei ROWE PowerBoat und meine Sponsoren als starke Partner in diese Top-Kategorie des Motorbootrennsportes begleiten.“

Im F1 Atlantic Team ist Hagin kein Unbekannter. Bereits 2010 gab ihm das Team aufgrund seiner zahlreichen Erfolge in den ADAC Motorbootrennserien einen Cockpitplatz in der Formel 4 Kategorie, in der er erfolgreich bei der Eurofin Trophy im Rahmen der UIM F1 H2o Grand Prix an den Start ging. In den kommenden Wochen spulen Stefan Hagin und ROWE PowerBoat zunächst allerdings ein umfangreiches Testprogramm mit dem rund 230 PS starken und über 200 km/h schnellen Molgaard F2 Katamaran ab. Vom 20. - 21. Mai 2017 geht es für das Team dann auf der Mosel in Brodenbach bei der internationalen Deutschen Meisterschaft bereits um den ersten Titel der neuen Saison.

Mit ROWE PowerBoat engagiert sich Schmierstoffhersteller ROWE MINERALÖLWERK GMBH, der sich ebenfalls stark im Automobil Langstreckensport einbringt, in der Formel 2 Weltmeisterschaft, einer der anspruchsvollsten Rennserien im Motorbootrennsport. Mit dem Einsatz in der UIM F1 H2o Weltmeisterschaft rückt ROWE MINERALÖLWERK GMBH nun auch in die Königsklasse auf dem Wasser vor. Als Hersteller einer breiten Palette von Schmierstoffen und Motorenölen für die Verwendung in PKW- und LKW-, über Boots-, bis hin zu Großmotoren, hat ROWE zudem HIGHTEC Racing und HIGHTEC Power Boat Motorenöle für den Rennsporteinsatz entwickelt, die bereits erfolgreich bei einem eigenen Team im Automobilrennsport eingesetzt werden.

F2 Kalender 2017

20. – 21. Mai 2017Brodenbach / Deutschland (DM)

10. – 11. Juni 2017Kaunas / Litauen (WM)

24. – 25. Juni 2017Campione d’Italia / Schweiz (WM)

22. – 23. Juli 2017Antwerpen / Belgien (WM)

05. – 06. August 2017Tonsberg / Norwegen (WM)

19. – 20. August 2017Zarasai / Litauen (EM)

30.09. – 01.10.2017Ribadouro / Portugal (WM)

F1 H2o Weltmeisterschaft 2017

06. – 08. Dezember 2017Abu Dhabi / UAE

13. – 15. Dezember 2017Sharjah / UAE

