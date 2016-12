Der EHC Freiburg musste in seinem DEL 2-Heimspiel am zweiten Weihnachtstag erneut eine Extraschicht einlegen. Und es lohnte sich: Die Wölfe bezwangen den EC Bad Nauheim im Penaltyschießen mit 3:2.

Freiburg (pd/nod). Dem EHC fehlten in diesem Match drei Akteure. Neben dem Langzeitverletzten Milos Vavrusa mussten auch Jannik Herm und Tobias Bräuner passen, so dass Coach Leos Sulak genau drei komplette Blöcke aufs Eis schicken konnte.

Im Tor des EHC kam diesmal wieder Marco Wölfl zum Einsatz, bei den Gästen erhielt Mikko Rämö eine Pause - Jan Guryca hütete das Tor der Kurstädter.

Freiburg erwischte einen guten Start in diese Partie, hatte bedingt durch drei Strafzeiten gegen die roten Teufel in den ersten 20 Minuten etwas mehr vom Spiel. Allerdings dominierten auf beiden Seiten die Defensivreihen. Nur ein Mal wurde es in der Franz-Siegel-Halle laut, richtig laut: Radek Duda wurde in der 11. Spielminute von Petr Haluza im Powerplay angespielt, der tschechische Angreifer zog direkt ab und netzte zum 1:0 für die Gastgeber ein.

Im zweiten Abschnitt nahm die Partie dann zunehmend Fahrt auf: Die Bad Nauheimer erhöhten das Tempo und kamen durch Dusan Frosch und wenig später Nick Dineen zu ersten guten Gelegenheiten.

Die dicke Ausgleichschance für Bad Nauheim kam dann in der 30. Spielminute, als kurz nacheinander Austin Cihak und Enrico Saccomani auf der Freiburger Strafbank Platz nehmen mussten. Bei doppelter Überzahl ließ die erste Überzahlformation der Gäste die Scheibe sicher in den eigenen Reihen kreisen, bis Goldhelm Juuso Rajala am kurzen Pfosten in Position gebracht war. Der Finne hatte Zeit zu schauen, legte die Scheibe auf die Vorhandseite und zirkelte den Puck mit einem maßgenauen Schlenzer genau in die Lücke zwischen Marco Wölfl und dem Torgestänge zum 1:1 in den Kasten.

Bad Nauheim blieb anschließend in Überzahl und legte nur eine Minute später durch Dominik Meisinger nach. Der Stürmer hatte den Schläger in einen Schuss von Dusan Frosch gehalten, und die 2:1-Führung für die roten Teufel war perfekt.

Der Schlussabschnitt begann dann mit einem Paukenschlag: Marc Wittfoth schnappte sich in der neutralen Zone die Scheibe, nahm hohes Tempo auf und dribbelte sich mit Vollspeed mitten durch die Nauheimer Verteidigung hindurch und brachte die Scheibe dann auch noch mit der Rückhand an Guryca vorbei im Gästetor unter - die Halle stand Kopf.

Die überragende Einzelleistung des Freiburger Angreifers brachte dem EHC dann am Ende einen Punkt ein. Denn: Bis zur 60. Spielminute änderte sich am Spielstand trotz guter Torgelegenheiten nichts mehr. Austin Cihak vergab auf Freiburger Seite einen Penalty. Auch in der anschließenden Verlängerung waren die beiden Torhüter Marco Wölfl und Jan Guryca nicht zu bezwingen. Beide spielten in diesem Match herausragend.

Somit musste das Penaltyschießen über den Zusatzpunkt entscheiden. Und, wie könnte es anders sein, auch hier gingen die ersten fünf Schützen erstmal leer aus. Als letzter Freiburger Spieler hatte Marton Vas die Chance, den Sack zuzumachen. Und Freiburgs Spezialist für „Game-Winner“ schlug eiskalt zu. Mit einem trockenen Schuss hoch unter die Latte besorgte der ungarische Nationalspieler in Diensten des EHC die Entscheidung in einem knappen, packenden Match.

Freiburg hatte auch im zwölften Spiel in Folge gepunktet und dabei acht Verlängerungen oder Penaltyschießen bestritten.

Bereits am heutigen Mittwoch ist der EHCF wieder im Einsatz. Die Freiburger sind zu Gast bei den Ravensburg Towerstars (Beginn: 20 Uhr).

Tore: 1:0 (11.) Duda (Haluza-5:4), 1:1 (30.) Rajala (Kranjc/Krestan), 1:2 (31.) Johansson (Frosch/Meisinger), 2:2 (41.) Wittfoth (Haluza/Meyer), 3:2 (65.) Vas. Z.: 2469. Strafminuten: Freiburg 10, Bad Nauheim 12.