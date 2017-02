Schau an, der RSV Weil: Nach einem eher zögerlichen Saisonstart kommt der deutsche Grenzstadt-Klub in der Schweizer Nationalliga A immer besser auf Touren. Das musste auch der RSC Uttigen am Samstagnachmittag in der Rollsporthalle im Nonnenholz neidlos anerkennen.

Weil am Rhein. Vor allem aufgrund einer bärenstarken ersten Halbzeit, vielleicht der besten in dieser Spielzeit, feierten die Schützlinge eines zufriedenen RSV-Coach Reiner Brinker am Samstag einen verdienten 6:4 (4:1)-Erfolg gegen starke Uttiger.

24 Stunden später lief es nicht mehr ganz so erfolgreich aus Weiler Sicht. So setzte es am gestrigen Sonntag für den RSV beim Spitzenreiter RHC Diessbach eine knappe 2:3-Niederlage

Nach den guten Leistungen der letzten Wochen ist das Selbstvertrauen bei den Spielern und Offiziellen des RSV deutlich gestiegen. „Wir sind eine Spitzenmannschaft, die in dieser Saison um den Titel mitspielen will“, gibt sich RSV-Keeper Daniel Dietrich optimistisch.

Zumindest am Samstag in der Heimpartie gegen den Vierten Uttigen unterstrichen die Weiler ihre Ambitionen mit einer über weite Strecken starken Vorstellung. Vor allem in den ersten 25 effektiven Spielminuten waren die Gastgeber den Dorf-Hockeyanern am westlichen Rand des Aaretals deutlich überlegen.

Schon nach vier Minuten führte der RSV mit 1:0. Alberto Garcia düpierte RSC-Goalie Roman Langenegger mit einem verdeckten Schuss. Und der RSV blieb am Drücker. In der 11. Minute hatte der massige, aber eher bedächtige Uttiger Torwart erneut das Nachsehen. Diesmal traf Jorge Villamil aus kurzer Distanz.

Die Gäste vor den Toren Thuns zeigten sich beeindruckt vom Weiler Angriffswirbel. Und lagen nach 18 Minuten sogar mit 0:4 im Hintertreffen. Der RSV Weil schien mit einem Doppelschlag vor einem klaren Heimsieg zu stehen. Zunächst verwandelte Joel Soriano Montiel einen Penalty (17.) mit einem sehenswerten Rückhand-Schlenzer. 40 Sekunden später war Montiel mit einer Direktabnahme erfolgreich.

Das erste Lebenszeichen vom RSC Uttigen dann acht Sekunden vor der Pausensirene. Fabian Althaus verwandelte einen Penalty zum 1:4 aus Gästesicht.

Im zweiten Abschnitt spielte der RSV Weil zwar immer noch dominant, ließ aber die letzte Konsequenz im Defensivverhalten vermissen. Uttigen nutzte das, erzielte durch Sascha Frey (36.) den zweiten Treffer. „In dieser Phase haben wir uns das Leben selber schwer gemacht“, kritisierte RSV-Goalie Daniel Dietrich. Zwei Minuten später beinahe der Anschlusstreffer, doch der Ball rauschte knapp über die Latte des Weiler Tores.

Für Aufatmen im Gastgeber-Lager sorgte kurz darauf Felix Furtwängler. Der Weiler gewann einen Zweikampf in der Uttiger Hälfte und verlud auch noch Langenegger. Der Ball kullerte zum 5:2 ins Netz. Doch Uttigen blieb dran, verkürzte durch Timo Schertenleib auf 5:3. Aber wieder wusste der RSV die passende Antwort. Ein grandioser Treffer. Garcia vernaschte die komplette RSC-Defensive und überraschte Langenegger mit einem Schlenzerball im kurzen Eck. Die Kugel schlug im hinteren Winkel ein.

Mit dem 6:3 (44.) war die Partie entschieden. Dem RSC Uttigen gelang kurz darauf nur noch das 6:4.

War die erste Halbzeit gegen Uttigen herausragend, so blieben die Weiler gestern in Diessbach vor der Pause vieles schuldig. Das nutzte der Tabellenführer zu einer komfortablen 3:1-Pausenführung. „Uns hat in der ersten Halbzeit die Aggressivität im Defensivverhalten gefehlt. Immer wieder sind wir in Konter gelaufen“. kritisierte RSV-Goalie Daniel Dietrich.

Im zweiten Abschnitt steigerte sich der RSV Weil. Den Gästen gelang allerdings nur durch Alberto Garcia, der schon im ersten Abschnitt getroffen hatte, der 2:3-Anschlusstreffer. In der Schlussphase kassierten die Weiler Garcia und Montiel jeweils die Blaue Karte. Der RSV musste somit vier Minuten in Unterzahl spielen. Die fälligen Penalties entschärfte Dietrich.

RSV Weil - RHC Uttigen 6:4 (4:1). - Tore: 1:0 (4.) Garcia, 2:0 (11.) Villamil, 3:0 (17.) Montiel (Penalty), 4:0 (18.) Montiel, 4:1 (25.) Althaus (Penalty), 4:2 (36.) Frey, 5:2 (38.) Furtwängler, 5:3 (41.) Schertenleib, 6:3 (43.) Garcia, 6:4 (45.) Lourenco Ribeiro.

RHC Diessbach - RSV Weil 3:2. - Tore: 1:0 (10.) Kissling, 2:0 (18.) Kissling, 2:1 (18.) Garcia, 3:1 (24.) Salgueiro, 3:2 (35.) Garcia.