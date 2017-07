Sportmix Heppeler klettert auf das Podest

Freiburg (pd). Zusammen mit dem südbadischen Rollkunstlauf-Team mit Sportlern aus Freiburg und Lahr nahmen auch acht Läuferinnen des RSV Weil bei den Süddeutschen Meisterschaften in Freiburg teil.

Dort starteten Formationen, Solotänzer und Paar- und Einzelläufer aus ganz Süddeutschland. Die Trainings- und Wettbewerbszeiten waren entweder früh oder spät angesetzt – einige Sportlerinnen mussten bereits um 7.30 Uhr auf die Bahn, andere verließen diese erst um 22.30 Uhr.

Sarah Bürgin und Emma Glasow starteten in der Kategorie Schüler C Pflicht. Die Konkurrenz war groß, doch dank einer guten Leistung kamen sie in die erste Hälfte des Endklassements und belegten die Plätze sieben und neun.

Bei den Schülern A Pflicht drehten Jule Bürgin (Platz 13) und Ana Eglin-Broncano (Platz 19) ihre Gegendreier, und bei der Jugend ging Andrea Degraf (Platz 19) an den Start.

Drei RSV-Läuferinnen starteten bei den Junioren: Sophia Heppeler belegte bei diesen Titelkämpfen Rang fünf in der Pflicht, Natascha Heppeler kam auf Platz neun, und Annkathrin Ruser erreichte in Freiburg Platz elf.

Damit waren die Pflichtwettkämpfe abgeschlossen, und es blieben nur noch zwei Kürläuferinnen übrig. Sarah Bürgin bei den Schülern C kam hier auf Platz 19, was in der Kombination Rang 16 bedeutete. Natascha Heppeler lief sowohl Kurzkür als auch Kür und kam hier auf Platz drei. In der Kombination erreichte sie den zweiten Platz.

Bereits am Samstag beginnen für einige Akteure die Wettbewerbe bei der Deutschen Meisterschaft in Bayreuth.