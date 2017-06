Sportmix Höhenflug hält an

Die Baseballer der Neuenburg Atomics sind aktuell das Maß aller Dinge in der 2. Bundesliga. Mit den beiden Auswärtssiegen im Gipfeltreffen in Tübingen wurde der Vorsprung an der Tabellenspitze weiter ausgebaut.

Neuenburg/Tübingen (pd) ..Der Spieltag am vergangenen Wochenende stand unter dem Motto „Spitzenduell“, denn die Atomics als aktueller Tabellenführer der 2. Bundesliga Süd, trafen auf den Tabellenzweiten, die Tübingen Hawks.

Und am Ende jubelten die Atomics über einen 10:0 und 3:1-Erfolg. Mit diesen beiden Siegen setzten sich die Neuenburg Atomics erst einmal vom übrigen Feld ab.

Das erste Match war eine eindeutige Sache. Die Tübingen Hawks,, Absteiger aus der 1. Bundesliga und Aufstiegsfavorit, hatten kaum eine Chance gegen eine ex­trem gute Neuenburger Defensive, die von Pitcher Maxi Güldner angeführt wurde. In der Offensive gelang es den Atomics, den Ball immer ins Spiel zu bringen. So punkteten die Spieler um Coach Rob Piscatelli kontinuierlich und schraubten das Ergebnis am Ende auf zweistellig.

Das zweite Spiel war wesentlich spannender. Mit dem Kanadier Alex Tuft boten die Tübinger einen exzellenten Pitcher auf. Den Atomics war es bewusst, dass sie nur wenige Chancen erhalten werden, um Punkte zu erzielen. Tuft hatte in dieser Saison bislang kein Spiel verloren. Die Atomics nutzen jedoch die Möglichkeiten, diese sie erhielten konsequent und führten bis ins letzte Inning 3:0.

Pitcher Maxi Güldner in Topform

In der Defensive standen die Atomics, angeführt von Pitcher Sammy Steigert, sehr sicher. Erst im letzten Inning wurde es nochmal spannend. Die Gastgeber aus Tübingen erzielten das 1:3, doch am Ende setzten sich die Atomics auch in dieser Begegnung durch.

Am kommenden Samstag (1. Juli) spielen die Atomics auswärts gegen die Herrenberg Wanderers. Mit weiteren Erfolgen wollen sie die Konkurrenz auf Distanz halten. Aktuell stehen die Atomics mit 17 Siegen und einer Niederlage ganz oben in der Tabelle, gefolgt von den Tübingen Hawks mit zwölf Siegen und vier Niederlagen. Die Atomics-Jugendmannschaft spielt am Samstag (1. Juli) im Atomics Baseballpark ab 11 Uhr gegen die Jugend der Heidenheim Heideköpfe.

In der Baseball-Verbandsliga eroberte sich die zweite Atomics-Mannschaft ebenfalls die Tabellenführung. Mit einem 9:6 Sieg gegen die Mannheim Tornados war das junge Atomics Team erfolgreich. Am kommenden Sonntag (2. Juli) findet in der Verbandsliga das nächste Heimspiel für die Neuenburg Atomics II statt. Ab 15 Uhr spielen die Atomics im Atomics-Baseballpark gegen die Sindelfingen Squirrels.