Immer weniger Kinder und Jugendliche wollen Tennis spielen. Mit großer Sorge registrierten die Verantwortlichen im Tennisbezirk Oberrhein-Breisgau jüngst bei der Mitgliederversammlung in Denzlingen die stark rückläufigen Team-Meldezahlen in den letzten zwei Jahren. So wurden seit 2015 63 Jugend-Mannschaften weniger gemeldet.

34 Kinder werden an den drei Standorten Oberweier, Teningen und Steinen gefördert. Sichtungen für die Förderprogramme finden im Sommer in Teningen und im Winter in Hugstetten statt. Zusätzlich bietet der Bezirk 3 im Frühjahr und im Herbst ein Intensivtraining an.

Was die Vereinsvertreter in dieser Mitgliederversammlung ärgerte war die Tatsache, dass ausgerechnet bei der zukunftsorientierten Jugendarbeit gespart wird, gleichzeitig aber 1,5 Millionen Euro für einen nicht von jedem als notwendig erachteten Grundstückskauf ausgegeben werden können. Deshalb müssen nun Vereine, die Turniere veranstalten, zusätzliche Gebühren berappen.

In seinem ersten Rechenschaftsbericht als Bezirksvorsitzender hat Edgar Faller einen Blick auf die vergangene Saison 2016 geworfen. Die Ausgaben für die Bezirkstrainer sind im letzten Jahr gestiegen, da die Entgelte der Trainer nach zehn Jahren endlich angehoben wurden. Die Haupteinnahmequelle des Bezirks sind die Mannschaftsmelde-Gebühren.

Neu: Vierermannschaften im Damen- und Herrenbereich

Burkhard Bellemann hat bei seinem Bericht das Augenmerk auf den Zeitaufwand des Ehrenamtes gelegt. 812 Mannschaften haben 2016 im Erwachsenenbereich an der Medenrunde teilgenommen. Gemeldet waren überdies 341 Jugend- und 170 Mixed-Mannschaften. Ausgetragen wurden insgesamt 3677 Mannschaftsbegegnungen ausgetragen. Neu ist in der anstehenden Saison 2017, dass es im Damen und Herren-Bereich auch Vierer- statt der üblichen Sechser-Mannschaften geben wird.