Sportmix Immerhin: Neuzugang aus Spanien

Von Uli Nodler

Kleinere Brötchen muss der RSV Weil in der neuen Nationalliga A-Saison backen. Geschuldet ist dieser Umstand einem nicht unerheblichen personellen Umbruch. So dürfte für den RSV der Ligaverbleib das Maß aller Dinge in der anstehenden Spielzeit sein. Zum Auftakt empfangen die Weiler mit ihrem Spielertrainer Mark Werner den RC Biasca. Die Partie geht am kommenden Sonntag in der Rollsporhalle im Nonnenholz über die Bühne. Beginn ist um 15.30 Uhr.

Weil am Rhein. Viele Leistungsträger aus der vergangenen Saison, die nicht unbedingt nach Wunsch verlief, haben den Klub verlassen. Max Bross hat seine aktive Karriere beendet. dasselbe gilt für den Schweizer Torhüter Daniel Dietrich. Der 35-Jährige bleibt dem RSV jedoch noch als Rollhcckey-Fachwart erhalten.Torjäger Jorge Villamil wollte in der kommenden Saison international spielen und hat sich dem Weiler Liga-Konkurrenten Diessbach angeschlossen. Marzio Vanina zog es ebenfalls in die Schweiz zum A-Nationalligisten Uttigen. Und Alberto Garcia spielt jetzt in der Schweizer Nationalliga B.

Dem stehen aber auch zwei Neuzugänge gegenüber. Sebastian Winkler ist zum RSV zurückgekehrt. Und aus Spanien hat sich Quico Rico Vilaplana dem RSV Weil angeschlossen. Vilaplana studiert in Mulhouse und dürfte sicherlich eine Verstärkung ein.

Geblieben ist auch Joel Montiel Soriano sowie die Weiler Eigengewächse Marc Werner, der den derzeit privat ziemlich eingespannten Coach Reiner Brinker vorübergehend vertritt, Felix Furtwängler, Tim Schaller und Max Schmiedle sowie Torhüter Julian Froese, Jens Schumann, und Marc Sütterlin. Aus der zweiten Mannschaft wurden David Schroeder und Dorian Furtwängler hochgezogen.