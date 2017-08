Sportmix Isabell Weber dreht in Berlin gewaltig auf

Berlin (nod). Über 2.000 Zuschauer und Motorboot-Fans verfolgten am Wochenende auf der traditionsreichen Olympia-Regattastrecke in Berlin-Grünau die spannenden Rennen in der Nachwuchsklasse ADAC Motorboot Cup. Und Isabell Weber war mit ihrem Flitzer mittendrin.

Insgesamt acht Rennkatamarane gingen auf dem 1200 Meter langen Zwei-Bojen-Rundkurs auf der ältesten noch genutzten Sportstätte in der Bundeshauptstadt an den Start.

Das Wochenende begann zunächst ziemlich mies für die Rümmingerin. Isabell Weber belegte im freien Training nur den sechsten Rang. „Da wussten wir, dass wir etwas ändern mussten“, sagt Weber. Gesagt, getan, das Set up des Rennbootes wurde erfolgreich modifiziert. Weber belegte in der Qualifikation Rang drei.

In den beiden Sprintrennen überzeugte die Rümmingerin mit einem dritten und vierten Platz.

Tags darauf ging’s für Isabell Weber mit Zuversicht in die Hauptrennen. Auch wenn Titelverteidigerin Denise Weschenfelder (Karlsruhe) mit drei Siegen in vier Wertungsläufen der Papierform nach das Geschehen am Wochenende dominierte, so sah sie sich doch einer starken Konkurrenz in Person von Max Winkler (Heppenheim) und eben Isabell Weber gegenüber.

Im ersten Hauptrennen lief es für die Rümmingerin ganz gut. Sie erreichte als Dritte das Ziel. im zweiten Rennen legte sie einen überragenden Start hin, sicherte sich zunächst den zweiten Platz und übernahm dann nach der zweiten Runde die Führung. Bis zur achten Runde fuhr Weber an der Spitze, dann wurde das Rennen wegen eines Unfalls abgebrochen und nicht gewertet. „Das war bitter. Eine halbe Runde mehr und das Rennen wäre gewertet worden“, ärgert sie sich im Nachhinein über den verpassten Erfolg. Im dritten Rennen trumpfte Isabell Weber ebenfalls auf, musste als Zweite nur der Gesamtführenden Weschenfelder den Vortritt lassen.

„Trotz des verpassten Sieges bin ich sehr, sehr zufrieden. Ich habe mein Ziel, ein Platz auf dem Treppchen, erreicht.

Im Gesamtklassement bleibt Denise Weschenfelder nach dem zweiten Saisonrennen mit insgesamt 198 Punkten unangefochten in der Spitzenposition. Auf Rang zwei folgt Max Winkler mit 174 Zählern vor Isabell Weber mit 146 Punkten auf dem dritten Platz. Das kann sich doch sehen lassen.