Nachrichten-Ticker

00:46 Bericht: Große Einkommenskluft bei deutschen Beamten

Berlin - Ob Lehrer, Polizist oder Gerichtsvollzieher: Die Bundesländer bezahlen ihre 1,3 Millionen Beamten teils sehr unterschiedlich. Dies geht aus dem neuen Besoldungsreport des Deutschen Gewerkschaftsbundes hervor, der der "Süddeutschen Zeitung" vorliegt. Danach können die Differenzen in der Besoldung in einer Gehaltsgruppe jährlich mehrere tausend Euro betragen. Bayern überweise seinen Staatsdienern am meisten, nur der Bund zahle seinen 180 000 Beamten noch mehr. Am wenigsten werde in Berlin bezahlt.

00:43 Söder: Erfolg von Schulz ist kein Strohfeuer

Berlin - Angesichts des Umfragehochs der SPD wächst in der Union der Druck auf Kanzlerin Angela Merkel, dem sozialdemokratischen Kanzlerkandidaten Martin Schulz etwas entgegenzusetzen. "Alle, die gesagt haben, es sei ein Strohfeuer, sind ein Stück widerlegt", sagte Bayerns CSU-Finanzminister Markus Söder laut "Süddeutscher Zeitung". Er glaube, es werde nicht reichen zu sagen, was man in der Vergangenheit gut gemacht habe. Stattdessen sei es wichtig, dass Merkel zusätzliche "Motivationsarbeit für die Basis" leiste.

23:55 Formel-1-Tests beginnen in Barcelona

Barcelona - Mit den Testfahrten in Barcelona starten die zehn Formel-1-Teams heute in die entscheidende Phase der Saisonvorbereitung. Nach einer tiefgreifenden Regelreform treten alle Teams mit neu konzipierten Autos an, die breiter sind und schwerer beherrschbar sein sollen als ihre Vorgänger. Nach dem Rücktritt von Weltmeister Nico Rosberg sind am ersten Testtag zwei der drei verbliebenen deutschen Piloten im Einsatz. Sebastian Vettel steuert den neuen Ferrari. Nico Hülkenberg fährt nun im Renault. Der erste Grand Prix findet am 26. März im australischen Melbourne statt.

23:53 Traktor erfasst 26-Jährige bei Fastnachtsumzug - Lebensgefahr

Hambrücken - Eine 26-Jährige ist auf dem Fastnachtsumzug in Hambrücken bei Karlsruhe von einem Traktor überrollt und lebensgefährlich verletzt worden. Sie sei im vorderen Bereich des Traktors zur Absicherung eingeteilt worden, teilte die Polizei mit. Vermutlich kam die junge Frau an einer Gehwegkante zu Fall, stürzte auf die Fahrbahn und wurde vom Vorderrad des Traktors überrollt. Passanten zogen sie aus dem Gefahrenbereich. Die 26-Jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Traktor zog einen Mottowagen. Der Fahrer habe den Vorfall nicht bemerkt, hieß es.

22:51 Ermittlungen gegen Polizisten nach Schuss in Heidelberg

Heidelberg - Nach einem Schuss auf den mutmaßlichen Todesfahrer von Heidelberg wird auch gegen den Polizeischützen ermittelt. Nach einem Schusswaffengebrauch durch die Polizei finden solche Ermittlungen grundsätzlich statt, wie ein Polizeisprecher sagte. Der verdächtige 35 Jahre alte Deutsche war mit einem Messer geflüchtet. Polizisten dürfen ihre Waffen nur in Extremsituationen einsetzen. Gründe sind meist Notwehr oder der Schutz eines Bedrohten. Der Gebrauch der Waffe sollte angedroht oder ein Warnschuss abgefeuert werden. Im Fall von Heidelberg ist dies laut Polizei auch geschehen.