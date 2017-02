In dem Mann rumort es. Er ist frustriert, die Resignation nagt an ihm. Er, der seit nun mehr fast 40 Jahren über weite Strecken zuweilen sogar exklusiv die Basisarbeit im Badminton-Sport in der Region repräsentierte, muss wohl oder übel hilflos miterleben, wie in seinem Verein, der TSG Schopfheim, der Ligabetrieb am Saisonende zu Grabe getragen wird. Die TSG muss angesichts gravierender personeller Probleme notgedrungen ihre erste Aktivmannschaft vom Spielbetrieb in der Verbandsliga zurückziehen. Es droht der Abschied für immer.

Die Rede ist von Hans-Georg Kolodziej, der für den Badminton-Sport in der Region während nunmehr vier Jahrzehnten so unendlich viel getan hat, dass ihm die hiesigen Vereine eigentlich ein Denkmal setzen müssten. Er war es, der das Talent von Nicole Grether, der zweimaligen Olympia-Starterin aus Schopfheim, erkannte und förderte. Vor allem in der Markgrafenstadt Schopfheim brach Hans, wie er von seinen Badminton-Freunden zuweilen auch mit einem Augenzwinkern gerufen wird, über Jahrzehnte hinweg immer wieder eine Lanze. Er förderte die schnellste Rückschlag-Sportart der Welt mit Inbrunst. Badminton war und ist sein Leben. Der rüstige Mitsechziger könnte noch Bäume ausreißen, wenn man ihn nur ließe.

Hans Kolodziej ist ein Sportler, der zuweilen auch mit seiner positiven Besessenheit aneckte, der aber nie sein Ziel aus den Augen verlor. Einer, der fast immer einen Ausweg wusste. Ein Kämpfer vor dem Herrn, dem es gelang, einer todbringenden Krankheit von der Schippe zu springen, ist nun im eigenen Verein in Sachen Aktivmannschaft für die Spielzeit 2017/18 mit seinem Latein am Ende. Das TSG-Verbandsligateam verabschiedet sich am Samstag in der Markgrafenhalle mit einem Heimspieltag gegen FT Freiburg und BC Hochdorf von seinen Fans.

„Wir haben alle Register gezogen, aber die Realität wird uns zwingen, die Aktivmannschaft aus dem Spielbetrieb der Verbandsliga Südbaden abzumelden“, macht der Badminton-Macher aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. Leistungsträger verabschieden sich. Der eine oder andere tritt ein Studium an. Wieder andere wechseln zu anderen Sportarten. „Wir haben in den vergangenen drei Jahren nicht weniger als elf Aktivspielerinnen und -spieler verloren. So etwas muss zum Kollaps führen“, betont Hans Kolodziej.

Vor zwei Jahren war die TSG Schopfheim noch die Nummer eins in der Region, nahm mit drei Aktivmannschaften am Spielbetrieb teil. Als Badenliga-Meister hätte die TSG Schopfheim sogar in die Baden-Württemberg-Liga aufsteigen können. Doch die TSG musste verzichten, weil damals mit Paloma Wich, Saverio Segreto und Dominik Friebolin drei Leistungsträger den Verein verließen. Außerdem spielte die TSG Schopfheim mit ihrer zweiten Mannschaft in der Verbandsliga und stieg mit der „Dritten“ in die Bezirksliga auf.

Gravierender personeller Aderlass für den Rückzug

Der personelle Aderlass führte dazu, dass die TSG Schopfheim in der Mannschaftssaison 2015/16 nur noch mit zwei Teams in der Verbands- und Bezirksliga vertreten war.

In der aktuellen Saison schrumpfte das Kontingent auf ein Team zusammen. Und jetzt droht der Exitus. „Dieser Rückzug wird den Verein hart treffen. Die Nachwuchsarbeit bei der TSG ist nach wie vor intakt, doch es wird Jahre dauern, bis der TSG-Nachwuchs in einer Aktivmannschaft wieder Fuß fassen kann“, gibt sich Hans Kolodziej keinen Illusionen hin. Und doch glimmt in der Markgrafenstadt der Hoffnungsschimmer. Er heißt, wie könnte es anders sein, Kolodziej. Er wird sich nämlich auch weiterhin um die Nachwuchsarbeit in der Badminton-Abteilung der TSG Schopfheim kümmern. Hut ab, Hans!