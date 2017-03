Sportmix Klare Sache, oder?

Lörrach/Weil (mib/fas). Schießt sich der TV Weil für das Derby zum Saisonabschluss noch richtig warm? Und kann der CVJM Lörrach seine Pole Position halten und den Titel feiern? Drei Partien vor dem Ende der Spielzeit in der Landesliga ist eine Menge Spannung garantiert.

CVJM Lörrach Der Spitzenreiter empfängt am Sonntag ab 17 Uhr das Schlusslicht aus Ettenheim. Eigentlich eine klare Sache, oder etwa nicht? „Das wird eine schwierige Aufgabe. Wir hatten schon letzte Woche gegen den Vorletzten Probleme. Ettenheim ist sehr athletisch“, warnt Thomas Schönbett, Sportwart der Lörracher, die komplett antreten.

Obwohl der Abstieg der Gäste bereits schon feststeht, behielt Ettenheim vor einer Woche gegen Emmendingen die Oberhand. Emmendingen? Da war doch was. Der Liga-Primus verlor doch erst vor wenigen Wochen das Spiel in Emmendingen. Auch Schönbett schätzt die Ettenheimer stärker ein als es ihr Tabellenplatz aussagt. „Zwar verteidigt Ettenheim sehr schlecht, allerdings haben sie zwei gute Schützen, die oben in der Scorerliste stehen.“

TV Weil Noch zwei Begegnungen sind es bis zum Derby und zum Saisonende der Landesliga: Für den TV Weil geht es am Sonntag zunächst in die Sepp-Glaser-Halle nach Freiburg, wo der USC II ab 17.30 Uhr auf den Tabellenvierten wartet. Und exakt diese laut Marius Himmel „komfortable“ Platzierung will der TVW auch bis zum Saisonende halten.

„Jeder Sieg ist für uns deshalb wichtig“, meint der Weiler Korbjäger vor dem Match in der Breisgau-Metropole. Der kommende Gegner hat sich in der Rückrunde in der Tabelle nach oben gearbeitet. Derzeit grüßt der USC von Rang sieben. Himmel kann die Freiburger Truppe nicht so recht einschätzen: „Haben sie den Aufschwung nur mit Hilfe von Spielern aus den höheren Ligen geschafft? Oder aus eigener Kraft?“

Das Hinspiel zumindest bestritt Freiburg ausschließlich mit Jugendspielern, von denen, so Himmel, keiner als 19 Jahren schien. Der TVW siegte mit 72:48 doch sehr deutlich. Die Weiler treten mit kompletter Montur an.