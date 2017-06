Sportmix Klingele vor den Favoriten

Zwei Jahre hintereinander sah das Gestüt Sengelen Altmeister Walter Gaba­thuler als Sieger des großen Preises von Schopfheim. Diesmal spuckte dem Schweizer Nationenpreisreiter ein Reiter vom RV Dreiländereck in die Suppe. Doch nicht Hans-Dieter Dreher oder Pia Reich waren es, sondern Dominik Klingele sicherte sich die 2500 Euro-Siegprämie beim Zwei- Sterne-S-Springen.

Von Gerd Lustig

Schopfheim. Auf Charmonie, einem 14-jährigen Holsteiner, blieb er auch im Stechen fehlerfrei, legte in 40,65 Sekunden den schnellsten Umlauf hin und schaffte damit den größten Erfolg in seiner Karriere. Mit 2,32 Sekunden Rückstand landete Gabathuler auf Silver Surfer auf Rang zwei.

Fehlerfrei blieben im Stechen auch Thomas Fessler (RFV Bad Schussenried) auf Calail und Patrick Höchster (RSV Dreiherrenstein) mit Clays Carmelitos auf den Rängen drei und vier.

Mit einem Abwurf kam Tobias Schwarz (RFSV Kenzingen) auf La Belle auf Platz fünf. Pech hatte Pia Reich (RV Dreiländereck) auf Magnus Romeo. Der argentinische Hengst verweigerte zunächst den Sprung über das vorletzte Hindernis, und so reichte es nach einem verheißungsvollem Ritt letztlich nur zu Rang sechs. Mit Platz acht als Zweitbester der Vier-Fehler-Ritte im ersten Umlauf musste sich Hans-Dieter Dreher auf Escada begnügen. Den Platz vor ihm belegte Walter Gabathuler auf Valeria.

In einem S-Springen am Freitag musste sich der Eimeldinger Ausnahmereiter ebenfalls dem Schweizer Nationenpreisreiter geschlagen geben. Auf Arlington war der Gabathuler um 0,71 Sekunden schneller als Dreher, der Michael Herhalt (RZ Frese Immenhöfe) auf Bouzha auf Rang drei verwes.

Dreher leistet sich einen Abwurf

Besser machte es Pia Reich, die Bereiterin des Gestüts Dreiländereck Pia Reich in einer Zwei Phasen-S-Springprüfung. Auf Croesus und Quantico räumte sie gleich die beiden ersten Plätze ab. Dritter wurde Christian Heim (RV Hofgut Mahlspüren) auf Vallerey. Und weiterhin ritt sie in einer S-Prüfung der Youngster Tour auf Quantico auf Patz zwei vor Hans-Deter Dreher auf Kenan und Walter Gabathuler auf Arlington. Der Sieg ging an Tobias Schwarz auf Karlchen.

Ein Springen der Kategorie M gewannen zudem Hans-Dieter Dreher auf Captain Sharky vor Stefanie Herhalt (RZ Frese Immenhöfe) auf Crause.

Tatjana Trefzer (RV Schopfheim) siegte auf Comme il faut in einer L-Prüfung. Lea Leibrock (RV Dreiländereck) wurde Zweite auf Furious in einer L-Prüfung. Einen Sieg in der A-Kategorie holte Zoe Schöne (RV Schopfheim) auf Percy Jackson, ebenso wurde sie Zweite auf Schatzi. Und auch Selina Strauß (RV Dreiländereck) siegte in einem A-Springen auf Wogoterma; Dritter wurde Nils Karle (RSG Fohrenhof) auf Comet.