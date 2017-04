Sportmix Kreative und schöne Übungen gibt’s zu sehen

Steinen-Höllstein (lu). Erstmals war der TV Steinen Gastgeber der Einzelmeisterschaften der Gerätturnerinnen des Markgräfler Hochrhein-Turngau (MHTG) in der Mehrzweckhalle in Steinen. „Alles war perfekt vorbereitet, der Wettkampf ist reibungslos abgelaufen“, lobten unisono Wettkampfleiterin Sonja Schöpflin und Fachbereichsleiterin Silvia Sauer.

Angemeldet waren 77 Teilnehmerinnen, wovon in Steinen letztendlich 71 antraten. „Das ist wieder eine kleine Steigerung gegenüber dem vergangenen Jahr, das ist sehr erfreulich“, konstatierte Schöpflin und betonte: „Insgesamt haben wir schöne und kreative Übungen zu sehen bekommen.“

Außer dem neuen Ausrichter gab es auch im Kampfrichterwesen eine Änderung in diesem Jahr. Die langjährige Kampfrichterwartin Antje Findeisen hat ihr Amt abgegeben und wurde im Rahmen der Siegerehrung offiziell von Silvia Sauer verabschiedet. Jana Nieland hat nun dieses Amt und bei den Gaueinzelmeisterschaften die Organisation der Kampfrichter zum erstmals übernommen.

71 Turnerinnen machen diesmal mit

Die Gastgeber vom TV Steinen waren mit insgesamt 19 Starterinnen der teilnehmerstärkste Verein, gefolgt vom TV Tumringen (15), TV Rheinfelden (14), SV Istein (10), TB Wyhlen (10), TV Brennet-Öflingen (5), TV Haltingen (2). Nach längerer Pause war dieses Jahr die FG Küssaberg mit zwei Turnerinnen am Start und hat sich vorgenommen, in den nächsten Jahren wieder regelmäßig an den Gaueinzelmeisterschaften teilzunehmen.

Geturnt wurden im ersten Durchgang die AK-Wettkämpfe, bei denen die Turnerinnen an allen Geräten eine Pflichtübung absolvieren müssen, sowie die Kür modifiziert „LK4“, was die einfachste Form der Kür darstellt. Im zweiten Durchgang folgten die Turnerinnen der „LK3“ und im dritten die der „LK1 und LK2“. LK1 ist dabei die schwierigste Form der Kür modifiziert.

Insgesamt räumten die Turnerinnen des TV Steinen die meisten Pokale ab. Der TVS sicherte sich fünfmal Platz eins. Teilnehmer des TV Tumringen standen drei Mal ganz oben auf dem Treppchen. Besonders knapp waren die Ergebnisse im AK-Wettkampf der neunjährigen Turnerinnen. Hier trennten nur 0,05 Punkte die Siegerin Liana Lehmann von der Zweitplatzierten Fee-Lugiana Merkel (beide TV Steinen).

Mit einem ebenso knappen Ergebnis gewann Marlene Weiß vom TV Tumringen im LK3-Wettkampf der Turnerinnen des Jahrgangs 2003 und jünger vor Janina Mattes (TV Wyhlen). Ein Kopf an Kopf-Rennen lieferten sich auch die ältesten Turnerinnen im Wettkampf der LK1. Hier entschied letztlich Lara Bregler (TV Tumringen) den Wettkampf knapp vor Kristin Goth (TV Steinen) für sich.

Leonie Franz mit bester Vierkampf-Leistung

Mit deutlichem Vorsprung sicherten sich die folgenden Turnerinnen jeweils Platz eins: Alessia Lena (TV Steinen), AK 10, Jahrgang 2007; Vanessa Borowy (TV Brennet-Öflingen), AK 9, Jahrgang 2009; Emilia Faustini (FG Küssaberg), LK3, Jahrgang 2000 und jünger; Leonie Franz (TV Steinen), LK2, Jahrgang 2003 und jünger.

Die Höchstwertungen in den jeweiligen Kür-Wettkampfklassen sicherten sich in Steinen: LK 4: Laetitia Kast (TB Wyhlen) 11,9 Punkte am Boden; LK 3: Janina Mattes (TB Wyhlen) 12,9 Punkte am Balken; LK 2: Helena Opitz (TB Wyhlen) 13,35 am Boden; LK 1: Lara Bregler (TV Tumringen) 13,05 am Boden.

Leonie Franz (TV Steinen) hat mit 48,55 Punkten zudem die höchste Gesamtwertung nach vier Geräten erturnt.