Sportmix KSV: Ein letztes Mal zuhause

Spitzenfight: Im letzten Heimkampf der 2. Bundesliga tritt der Tabellendritte KSV 02 Lörrach am Samstag ab 19 Uhr in der Schlossberghalle Haagen gegen den ungeschlagenen Ersten TSV Heinsheim an.

Lörrach (gwv). Der Zweite KSC Schifferstadt gibt seine Visitenkarte beim sieglosen nordbadischen Klub AC Weinheim ab, der sich wohl kaum mehr vom Tabellenende absetzten kann.

Gemessen an den Saisonbestleistungen stehen die „Null-Zweier“ mit 607,0 Punkten jedoch an zweiter Stelle. Auch in dieser Rangliste ist Heinsheim mit 661,0 Punkten Erster. Schifferstadt wird hier mit 576,8 Punkten als Dritter notiert. Im direkten Duell um Platz zwei stehen sich Schifferstadt und Lörrach Anfang April in der Pfalz gegenüber. Die Spannung bleibt bis zum letzten Wettkampftag hoch.

Für die beiden Lörracher Nationalheber Tabea Tabel und Moritz Huber ist nach dem Zweitligafinale die Saison noch nicht beendet. Sie bereiten sich auf nationale Turniere und Titelkämpfe vor.