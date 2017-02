Mannheim (nod). In der Leichtathletikhalle des Olympia-Stützpunktes Mannheim sind am vergangenen Wochenende die badischen Meisterschaften der Altersklassen U20, U18 und U16 über die Bühne gegangen. Mit sechs Medaillen schnitten die Nachwuchs-Athleten aus dem Bezirk Oberrhein recht erfolgreich ab.

Zwei Titel gab es zu bejubeln. Badische Meister wurden U20-Hochspringer Jefferson Lambelet vom TV Grenzach und U16-Starter David Bendig (TV Wehr), der über 300 Meter Erster wurde.

Lediglich zwei Teilnehmer wies der Hochsprung-Wettbewerb der Altersklasse U20 auf. Das schmälerte jedoch die Leistung des Grenzachers Jefferson Lambelet nicht. Er holte sich mit übersprungenen 1,93 Meter souverän den Titel. Platz zwei ging an Christian Kaiser (SG Walldorf-Astoria). Kaiser übersprang 1,83 Meter.

Felix Gran steigert sich im Stabhochsprung um 20 Zentimeter

Mit seiner Siegerhöhe kam Jefferson Lambelet allerdings nicht an seine Glanzvorstellung unlängst bei den baden-württembergischen Hallenmeisterschaften im Sindelfinger Glaspalast heran. Dort übersprang der 17-Jährige 2,05 Meter. Das ist für sein Alter herausragend. Allerdings darf man seine 1,93 Meter in Mannheim auch nicht unterbewerten. Lambelet ist in seiner noch jungen Karriere in Wettkämpfen erst viermal höher gesprungen.

Eine starke Vorstellung in der Mannheimer Leichtathletikhalle lieferte auch U18-Stabhochspringer Felix Gran vom TuS Lörrach-Stetten ab. Bislang stand seine Bestleistung bei übersprungenen 3,00 Meter. In Mannheim steigerte sich Gran um satte 20 Zentimeter, wurde am Ende Zweiter. Sein Team-Kollege Kevin Denz, der im Weitsprung mit 5,86 Meter Fünfter wurde, blieb ohne gültigen Versuch.

In der Altersklasse U 18 sicherte sich Tim Brenneisen (TV Grenzach) im Hochsprung die Silbermedaille. Brenneisen übersprang 1,70 Meter.

Drei Medaillen heimste U20-Starterin Anna Rieber (LG Hohenfels) ein. Im Feld der drei Hochspringerinnen wurde die Hohenfelserin mit übersprungenen 1,50 Metern ebenso Dritte wie mit 5,22 Metern im Weitsprung. Im Dreisprung belegte Anna Rieber mit 11,33 Meter Platz zwei, lag am Ende 34 Zentimeter hinter der Siegerin. Im Weitsprung dieser Altersklasse verfehlte Chiara Wetzel (TV Wehr) mit 5,02 Meter ihre Bestweite deutlich. Wetzel startete zudem über 60 Meter und 60 Meter Hürden. Über die Hürdendistanz erreichte sie das Finale und wurde in 9,06 Sekunden Fünfte.

Vierte Plätze in der Altersklasse U20 belegten Robin Kummle (TV Wehr) mit 5,93 Meter im Weitsprung, David Hoffmann (ESV Weil) in 9,06 Sekunden über 60 Meter Hürden und Julia Stücklin (ESV Weil) mit 10,92 Meter im Kugelstoß.

Ebenfalls sechs Medaillen heimsten die Oberrhein-Athleten in der Altersklasse U 16 ein. Gold ging an David Bendig (TV Wehr) über 300 Meter (39,99 Sekunden). Bendig ließ drei Konkurrenten hinter sich. Zudem wurde der Wehrer in 10,16 Sekunden über 60 Meter Hürden Dritter.

Drei Medaillen gingen an den TV Bad Säckingen. Feline Wegner belegte im Speerwurf mit 32,06 Meter Rang zwei. Dritte wurde sie im Diskuswurf mit 28,94 Meter. Leonie Bühler holte im Hochsprung mit übersprungenen 1,50 Meter Bronze. Schließlich schaffte auch Amelie Höpfl (TV Wehr) über 300 Meter als Dritte (44,75 Sekunden) den Sprung aufs Podest.