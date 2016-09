Nichts zu erben hat es am vergangenen Wochenende für den Baseball-Zweitbundesligisten Neuenburg Atomics gegeben. Die Rheinstädter verloren ihre beiden Auswärtsspiele bei den Regensburg Legionären II. Im ersten Match gab’s ein 0:5, in der zweiten Begegnung setzten sich die Gastgeber mit 8:3 durch.

Regensburg (pd/nod). Schon von vorneherein war klar, dass diese Auswärtspartien kein Zuckerschlecken für die Neuenburger werden würden. Denn: Die Erstbundesliga-Reserve zählte in den vergangenen Jahren zu den Top-Adressen der 2. Liga, schnitt nie schlechter als mit Rang zwei ab.

Die Neuenburg Atomics befinden sich in diesem Jahr in einer Umbruchphase. Zahlreiche Jugend- und Juniorenspieler wurden in die Mannschaft integriert. Da es in dieser Saison keinen Absteiger aus der zweiten Liga geben wird, nutzten die Verantwortlichen der Neuenburger Baseballer diese Situation bewusst aus und ermöglichten den Nachwuchsspielern eine Menge Spielpraxis. Aufgrund der fehlenden Erfahrung musste der eine oder andere Nachwuchsspieler Lehrgeld bezahlen. Das wurde aber von den Atomics bewusst in Kauf genommen. Unter dem Strich ist die Entwicklung der Nachwuchskräfte aber sehr positiv zu sehen. Die Verantwortlichen sind sich sicher, dass sich die hervorragende Nachwuchsarbeit bereits in der kommenden Zweitliga-Saison auszahlen wird, zumal die Beschränkungen für den Einsatz ausländischer Spieler noch größer sein werden.

So gerieten die Auswärtsauftritte der Neuenburger am vergangenen Wochenende zur „Mission impossible“, weil auch noch der routinierte Pitcher Janos Daróczi aus familiären Gründen die Reise nach Bayern nicht antreten konnte.

Revanche bereits am kommenden Wochenende

Im ersten Spiel des Tages zeigten die Atomics eine sehr gute Leistung. Pitcher Maxi Güldner und die Defensive standen sicher. Nach dem achten Inning lagen die Gäste nur 0:2 zurück, eine Überraschung schien möglich. Am Ende waren es aber die Regensburger, die zulegten und die Partie mit 5:0 für sich entschieden.

Im zweiten Spiel des Tages pitchte dann Sammy Steigert für die Neuenburg Atomics. Bis ins 3. Inning führten die kecken Südbadener sogar mit 3:0. Doch die Regensburger schlugen zurück und am Ende verloren die Atomics auch die zweite Begegnung mit 8:3.

Am kommenden Samstag, 17. September, wird den Atomics die nächste Chance geboten, sich in der Liga zu beweisen. Zu Gast sind dann in den letzten beiden Saison-Heimspielen die Regensbug Legionäre II im Atomics- Baseballpark. Die Atomics können sich also für die beiden Schlappen in Regensburg postwendend rehabilitieren.

Spiel eins beginnt um 13 Uhr, die zweite Partie wird dann ab cirka 15 Uhr über die Bühne gehen.