Sportmix Litauerin feiert Premieren-Sieg

Volker Trefzger hat Wort gehalten. Der Leiter des Gestüts Sengelen hatte guten Sport fürs aktuelle Sommer-Reitturnier in Schopfheim versprochen. Und von Beginn an zeigten Amazonen wie Reiter beachtliche Leistungen.

Schopfheim (lu). Die große Hitze an den beiden ersten Tagen der viertägigen Veranstaltungen steckten Reiter und Pferde locker weg. „Es ist bislang alles prima gelaufen“, freute sich Trefzger am gestrigen Freitag. Insgesamt gestaltete sich das Turniergeschehen auch ein wenig entspannter als geplant. Wegen eines prestigeträchtigen Turniers hatten nämlich die meisten Schweizer ihre Teilnahme in Schopfheim kurzfristig abgesagt.

Erstmals in die Siegerliste auf Gestüt Sengelen trug sich Monika Valuntaite in einem M-Springen ein. Die Amazone aus Litauen distanzierte die Konkurrenz um Längen. In einer Zeit von 60,54 Sekunden war sie auf Life is life mehr als sechs Sekunden schneller als der Zweitplatzierte Valentin Pacaud (RFV Donaueschingen) auf Sirius Brown und gar knapp acht Sekunden schneller als Sandra Braunbarth (RFV Ziegelhof) Lavazza. Gut geschlagen hat sich Emilia Kiefer (RV Schopfheim) auf Jack Jones. Ein Dreiviertel Strafpunkt nach einem Null-Fehler-Ritt brachte sie auf Rang acht.

Einen zweiten Platz feierte Katrin Frech (Markgräfler RV Buggingen) in der zweiten Abteilung eines M-Springens mit Joker. Auf Fishermans Boy musste sie sich lediglich Ralf Hönig (RC Baden-Baden) auf Felicitas geschlagen geben. Ähnlich erging es Willinton Moreno Camacho (RV Dreiländereck) auf Le Quidam, der nur Justina Reciunaite aus Litauen auf Cormint de Luxe den Vortritt überlassen musste.

Wie meist in Schopfheim, zeigte sich Stefanie Herhalt (RZ Frese Immenhöfe) in blendender Form. Sie gewann auf Start up eine M-Prüfung, bei der Pia Reich (RV Dreiländereck) auf Casie Blue Fünfte wurde. Ebenso siegte sie in einem L-Springen auf Start up vor Pia Reich auf Kann Fly und Willinton Moreno Camacho (RV Dreiländereck) auf Com’Est. Außerdem stand sie auf Crause in einer Springprüfung der Klasse M-Youngster Tour (sechs-/siebenjährige Pferde) vor Hans-Dieter Dreher (RV Dreiländereck) auf Captain Sharky und Ralf Hönig (RC Baden-Baden) auf Ronja ganz oben auf dem Siegerpodest.

In der zweiten Abteilung eines M-Springens belegte Stefanie Herhalt zudem auf Galenkan und Campino die Plätze zwei und drei. Hier hatte Katrin Frech indes ein wenig Pech. Sie ritt zwar auf Senta die schnellste Zeit, leistete sich aber einen Abwurf und landete auf Platz neun. Ein L-Springen sah schließlich Janis Brunner (PF Hotzenwald) auf Caniggia als Sieger. Dritte wurde hier Sabine Neubauer (RV Dreiländereck) auf Da Lisa.

Höhepunkt des Turniers in Schopfheim ist am Sonntag ein Zwei Sterne-S-Springen mit Stechen. Es beginnt um 15 Uhr.