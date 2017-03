Sportmix Marco Wölfl wechselt in die DEL

Freiburg (pd). Nach der erfolgreichen Saison 2016/17 muss der EHC Freiburg einen ersten Abgang vermelden: Torhüter Marco Wölfl wechselt zu den Schwenninger Wild Wings in die DEL.

Die Wild Wings werden mit dem deutschen Torhüter-Duo Strahlmeier/Wölfl in die neue Saison in Deutschlands Eliteliga gehen. Bisher stand Wölfl beim EHC Freiburg unter Vertrag, kam durch seine Doppellizenz aber auch im Schwenninger Dress zum Einsatz und hat am Neckarursprung einen hervorragenden Eindruck hinterlassen.

Auch in Freiburg hat der 23-jährige Bayer eine bravouröse Saison gespielt, in der er rund ein Drittel der Begegnungen absolvierte und immer wieder als starker Rückhalt in Erscheinung trat. Im Sommer 2015 war er aus Bad Tölz in den Breisgau gewechselt.

Marco Wölfl selbst blickt äußerst positiv auf seine zwei Jahre bei den Wölfen zurück und sagt: „Es hat mir in Freiburg sehr viel Spaß gemacht, und ich möchte mich bei allen bedanken, die mich hier unterstützt haben. Ich wünsche den Verantwortlichen und den Fans in Freiburg alles Gute!“

Auch die Freiburger Verantwortlichen bedankten sich bei Marco Wölfl überschwenglich für das Engagement in den Farben Blau, Weiß und Rot.