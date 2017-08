Sportmix Martin hat die Nase vorn

Klosters (pd). Bernd Martin hat in Graubünden aufgeschlagen. Und wie. Der Kapitän der Lörracher Herren 60-Mannschaft war beim internationalen Turnier nicht zu bezwingen.

Die Tennis-Senioren des TCL sind für den Saisonhöhepunkt offenbar gut gerüstet. Bevor die Finalspiele zur Deutschen Meisterschaft am 2. und 3. September über die Bühne gehen, standen sich zwei Akteure des TC Lörrach in Klosters im Halbfinale gegenüber.

Der Sieg in diesem engen Match ging denkbar knapp an Martin. Der Schweizer Rolf Spitzer forderte seinem Teamchef alles ab. Denkbar knapp mit 4:6, 6:3 und 7:5 behielt dieser am Ende die Oberhand.

Beide Routiniers sind Teil der Seniorenmannschaft des TC Lörrach, die im Juli auf Tabellenplatz eins die Regionalliga Südwest-Saison beendete und damit nun Anfang September in Gahmen (Nordrhein-Westfalen) um den deutschen Meistertitel spielt.

Martin holte sich dann auch noch den Sieg beim internationalen Seniorenturnier der zweithöchsten Kategorie (Kategorie A). Im Endspiel gab es einen klaren 6:3 und 6:3-Erfolg gegen den Italiener Benedetto Vellucci, der bisher auf Platz sieben der Weltrangliste notiert wurde. Martin indes verbesserte sich durch diesen Turniersieg auf Platz sechs der ITF-Weltrangliste. Nun blickt der Lörracher voller Optimismus auf die Deutschen Mannschaftsmeisterschaften und die im Oktober stattfindenden Weltmeisterschaften in den USA.