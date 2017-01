Lörrach (gwv). Mit drei Reservekräften stand der KSV 02 Lörrach im ersten Zweitliga-Heimkampf gegen den punktgleichen KSC Schifferstadt von vornherein auf verlorenen Posten. Die „Null-Zweier“ verloren gegen die Mannschaft aus der Pfalz mit 405,6:493,4-Punkten.

Lörrachs Trainer Mike Riesterer musste nicht nur die beiden Nationalheber Tabea Tabel und Moritz Huber ersetzen, sondern auch Steffi Zeiher. Tabea fehlte wegen einer Knieverletzung, Huber hatte vom Bundestrainer ein Startverbot bekommen und Zeiher machte eine Grippe zu schaffen. Für das Trio gingen Camilla Valduga, Max Tabel und Neuzugang Timo Hofmann an die Hantel.

In der KSV-Staffel schnitt der Franzose Sebastien Ruolt mit 87,6 Punkten vor Cavida Benseven (86,0) am besten ab. Florian Gottstein (82,0) blieb ebenfalls über der 80-Punkte-Marke.

Auffallend in der Mannschaft der Gastgeber: Das schwache Abschneiden im Stoßen. In dieser Disziplin blieb nur Max Tabel ohne Fehlversuch. Tabel wies beim KSV als einziger Athlet sechs gültige Versuche auf. Beim KSV wurden im Stoßen acht ungültige Versuche registriert.

Der Tagessieg ging mit 114,0 Punkten durch Hannah Powell an Schifferstadt. Zwei weitere Heber schnitten ebenfalls besser als der Lörracher Ruolt ab.

Für den Auswärtskampf am kommenden Samstag in Grünstadt verspricht KSV-Trainer Riesterer nicht nur eine bessere Mannschaft, sondern auch ein besseres Ergebnis. Er glaubt auch daran, dass in stärkster Formation der Rückkampf in Schifferstadt gewonnen wird.

Unter den rund 100 Zuschauern befand sich auch Bürgermeister Michael Wilke. Auch die Ringer der RG Hausen-Zell verfolgten das Geschehen. Lörrachs Teamleiterin Verena Valduga: „Trotz der Niederlage war es eine gelungene Veranstaltung mit Werbeeffekt für unseren Sport“.