Sportmix Medaillenregen in Gerlingen

Die gesamte Palette des Siegerpodestes schöpfte Marcia Mottarelli (TSG Schopfheim) bei den baden-württembergischen Meisterschaften des Badminton-Nachwuchses in Gerlingen aus.

Gerlingen (kol). Im Mixedfinale drehte sie zusammen mit Fabian Schlenga (BSV Eggenstein) nach verlorenem ersten Satz noch den Spieß um und holte sich in drei Sätzen in dieser Disziplin den Titel.

Auch im Doppel erreichte Marcia das Finale, hier unterlag sie allerdings mit Rebecca Linder (BSV Eggenstein) glatt in zwei Sätzen. Im Einzel verblieb ihr der dritte Rang, im Halbfinale unterlag sie ganz knapp Lena Raddatz vom PTSV Konstanz.

Eine vereinsinterne Revanche gelang dafür der Schopfheimerin Anna Gießler. Mit einer großen kämpferischen Leistung konnte sie das Halbfinale für sich entscheiden, im Finale dann hatte sie mit 21:19 und 21:13 gegen die Konstanzerin deutlich weniger Mühe.

Bei den Jungen spielte Mark Obermeier erneut ein sehr starkes Turnier. Im Einzel holte er sich den Titel mit 21:19 und 21:16 gegen den an Nummer eins gesetzten Lion Rullkötter von der Spielvereinigung Mössingen. Im Doppel gelang diesem die Revanche, für Mark Obermeier/Jonas Wildemann bedeutete das die Vizemeisterschaft.

Ihre Leistungssteigerung in den vergangenen Monaten stellte Madeleine Singer (TSG Schopfheim) erneut unter Beweis. Ihr drohte allerdings bereits im Viertelfinale das Aus. Da sie aber inzwischen auch in brenzligeren Situationen besser die Nerven behält, gewann sie im Entscheidungssatz. Das Halbfinale entschied sie dann gegen die um ein Jahr jüngere Lokalrivalin Amelie Wagner (BC Lörrach-Brombach) klar für sich.

Das Finale verlor sie zwar, aber immerhin nahm sie der hoch favorisierten Sandora Göhlich (TSG Tübingen) einen Satz ab. Zusammen mit Hanna Schilli wurde sie auch im Doppel Vizemeisterin. In dieser Disziplin gelang Doreen van der Hoofd (BC Eimeldingen) der große Wurf. In drei hart umkämpfen Sätzen gewann sie mit Xenia Kölmel (TSG Dossenheim) den Titel in der Altersklasse U17.

Auch wenn er kein Finale erreichen konnte, so sorgte Jan Neuser (TSG Schopfheim) in der obersten Altersklasse für eine weitere positive Überraschung. Er wurde im Einzel und im Doppel jeweils Dritter. Einen unerwarteten Verlauf nahm das Turnier dagegen bei den jüngsten Spielern. Melissa Schmidt (TSG Schopfheim), die bei den drei vorausgegangenen Turnieren immer das Finale erreichte, wurde in Gerlingen nur Dritte. Zusammen mit Dorottya Gal-Kovacs wurde sie auch im Doppel ihrer Favoritenrolle nicht gerecht. Hier holte Fiona Habeck (BC Lörrach-Brombach) zusammen mit Lorraine Rusli (VfL Herrenberg) einen weiteren Titel für die Oberrheinspieler