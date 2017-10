Sportmix Möller knackt den Rekord

Marzell/Lipple (kn). Katharina Möller von der Turnerschaft Langenau hat bei der 17. Auflage des Fackellaufs eine neue Frauen-Bestmarke gesetzt. Bei den Männern holten sich ihre Vereinskameraden Magnus Männer und Jan Uttner (TSch Langenau) gemeinsam den Sieg.

Über gute Verhältnisse und angenehme Temperaturen an einem freundlichen Oktoberabend freuten sich die 90 Teilnehmer verschiedenster Altersklassen. Auch bei der 17. Auflage dieser Veranstaltung des Skiclubs Malsburg-Marzell auf der Finnenbahn am Lipple, der Passhöhe zwischen Kander- und Kleinem Wiesental, wurde die innerhalb einer vorgegebenen Zeit zurückgelegte Strecke gewertet. Der Nachwuchsläuferin Katharina Möller (Tsch Langenau) gelang es, auf der welligen Rundstrecke am Lipple mit einer kräftezehrenden Steigung den Laufrekord von Kathrin Stutz (6770 Meter) aus dem Jahr 2010 deutlich zu verbessern. Sie absolvierte 7094 Meter. Die Männer-Bestleistung von Michael Schramm (TuS Lörrach-Stetten), der in 30 Minuten auf der Finnenbahn stolze 8410 Meter zurückgelegt hatte, blieb auch dieses Jahr wieder unangetastet.

Magnus Männer und Jan Uttner, beide ebenfalls von der Turnerschaft Langenau, führten von Beginn an das Feld an und wechselten sich in der Führungsarbeit ab, bis sie auf gleicher Höhe nach 30 Minuten den Lauf beendeten. Im Frauenwettbewerb gab es von Beginn an keinerlei Zweifel an der Überlegenheit von Möller, die alle 17 Mitkonkurrentinnen zum Teil mehrfach überrundete und nach 30 Minuten 853 Meter mehr zurückgelegt hatte als die Zweite Silke Steffen.

Auch in den Schülerwettbewerben – gelaufen wurde jeweils zehn Minuten – kamen mit Eva Charlotte Gulde und Jonathan Möller die Sieger von der Turnerschaft Langenau, die zweite Ränge belegten Oscar Larsen vom veranstaltenden Skiclub und Kim Burger (Langenau).