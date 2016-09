Schopfheim (kol). Gleich „in die Vollen“ sind vier Badmintonspielerinnen der TSG Schopfheim und des BC Lörrach-Brombach zum Saisonauftakt gegangen. Auf dem Programm stand das erste südostdeutsche Ranglistenturnier in Annaberg im Erzgebirge. Für dieses erste Zusammentreffen mit den besten Nachwuchsspielern Baden-Württembergs, aus Bayern und Sachsen hatten sie sich über die Turniere auf Landesebene in der ersten Jahreshälfte qualifiziert. Am erfolgreichsten war einmal mehr Marcia Mottarelli von der TSG Schopfheim. Im Einzel bezwang sie im Spiel um den siebten Platz ihre Doppelpartnerin Laura Stoll (SG Schorndorf) in drei Sätzen. Zusammen erreichten beide sogar den zweiten Platz. Im Mixed mit Niclas Kirchgeßner (BSV Eggenstein) scheiterte sie knapp am Einzug ins Finale und wurde letztlich Dritte. Für die drei anderen Oberrheinspielerinnen war es das Debüt auf dieser Ebene. Dementsprechend mussten sie noch Lehrgeld bezahlen. Emily Wagner (BC Lörrach) kam im Einzel auf Platz 16, mit dem sechsten Rang im Doppel mit Vereinskollegin Lilly Huber und dem zehnten Platz mit Roman Latief (BC Offenburg) schnitt sie aber zufriedenstellend ab. Laura Kleeb, die vom SV Fischingen zur TSG Schopfheim gewechselt ist, wurde mit Cedrik Wurst (TV Zizenhausen) im Mixed Achte, mit Beatrice Pavia (MTV Aalen) landete sie im Doppel auf dem zwölften Platz.