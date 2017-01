Freiburg (pd/mib). Mit Gold und Silber ist Natalie Schreiber vom SSV Grenzach bei den Bezirksmeisterschaften der langen Strecken aus dem Wasser gestiegen. Insgesamt gab es für Athleten aus Grenzach und des TSV RW Lörrach zwölf Podestplätze zu bejubeln.

Traditionell begann das neue Jahr mit den Titelkämpfen der langen Strecken. Allerdings zollten das Wettkampfprogramm und der Termindruck aufgrund der kaum zur Verfügung stehenden Bäder ihren Tribut.

So wurde an der Technikersitzung durch die Bezirksvertreter beschlossen, nur die für die Teilnahme an den Deutschen Jahrgangsmeisterschaften verpflichtenden Strecken (400 Meter Lagen, 800 Meter Freistil weiblich und 1500 Meter Freistil männlich) ins Wettkampfprogramm aufzunehmen. Es entfielen die 800 Meter Freistil für die Männer beziehungsweise die 1500 Meter der Frauen.

Gleich neunmal aufs Podest schafften es die Lörracher. Bei den Mädchen wurde Anastasia Gvozdev im Jahrgang 2003 Vizemeisterin über 400 Meter Lagen in 6:05,06 Minuten. Über 800 Meter Freistil schlug sie nach 10:53,35 Minuten als Dritte an. Zweimal Bronze gab es für Caroline Kasa im Jahrgang 2004, die mit einer starken Zeit von 10:57,78 Minuten über 800 Meter unter der Elf-Minuten-Marke blieb und für die 400 Meter Lagen 6:22,95 Minuten benötigte.

Für Valentina Gentili (Jahrgang 2001) reichte es ebenfalls aufs Treppchen. Über 800 Meter Freistil holte sie in 11:44,50 Minuten Bronze. Karla Royl (Jahrgang 2006) wurde in 13:10,57 Minuten über 800 Meter Freistil Vierte.

Björn Friedrich beschenkt sich selbst

Bei den Jungs konnte sich Philipp Kasa über beide Strecken jeweils eine Medaille sichern. Im Jahrgang 2002 gewann er über 400 Meter Lagen in 5:36,36 Minuten Silber und wurde über 1500 Meter für die Zeit von 19:50,36 Minuten mit Bronze belohnt.

Sören Friedrich (Jahrgang 2003) wurde über 1500 Meter Freistil in 21:09,83 Minuten Dritter. Sein Bruder und Geburtstagskind Björn beschenkte sich selbst mit Bronze im Jahrgang 2000 über 400 Meter Lagen in 5:26,09 Minuten.

Für das Top-Resultat sorgte die Grenzacherin Natalie Schreiber. Im Jahrgang 2000 sicherte sie sich über 400 Meter Lagen in 5:39,86 Minuten den Titel. In der offenen Klasse schlug mit dieser Zeit Rang sieben zu Buche. Über 800 Meter Freistil schlug Schreiber nach 10:15,67 Minuten an, erreichte damit Platz zwei in ihrer Altersklasse und Rang sieben in der offenen Wertung. Ihr Vereinskollege Janko Novak (Jahrgang 2005) durfte sich ebenfalls über einen Podestplatz freuen. Über 1500 Meter Freistil stoppte die Zeit bei 25:17,78 Minuten.

Lörrachs Ausnahmeschwimmer Ammon Pannach (Jahrgang 1999) ging auch ins Wasser. Da er nicht als Langstreckenspezialist gilt, war ein Podiumsplatz utopisch. Es stand für ihn auch nur der Pflichtnachweis dieser beiden Strecken im Vordergrund. Mit 5:11,41 Minuten über 400 Meter Lagen und 18:20,92 Minuten über 1500 Meter Freistil landete er jeweils auf dem fünften Platz.