Es geht wieder los in der ä-Landesliga. Der heimische Bezirk ist in der Spielzeit 2016/17 mit drei Klubs vertreten. Zu den Arrivierten CVJM Lörrach und TV Weil ist Aufsteiger TV Bad Säckingen gestoßen. Während die Lörracher vorne mitspielen wollen dürften Weil und Bad Säckingen vorrangig den Ligaverbleib im Sinn haben. Von Uli Nodler Lörrach. Beim CVJM Lörrach sorgt vor allem der neue Trainer für großen Optimismus. Die Zügel in die Hand genommen beim Basketball-Aushängeschild in der Großen Kreisstadt hat Marko Simic, den es beruflich in die Grenzecke verschlagen hat. „Da ist uns ein Coup gelungen“, freut sich Thomas Schönbett der Sportliche Leiter. Simic ist nämlich auf nationaler Ebene alles andere als ein unbeschriebenes Blatt. Der heute 28-Jährige war nämlich damals als vor sieben Jahren der jüngste Bundesliga-Trainer aller Zeiten Marko Simic, Schweizer mit serbischen Wurzeln, ist ein „Geschenk des Himmels“ (Schönbett) für den CVJM. Vorrangig kümmert sich Simic um die männliche U16-Mannschaft des Vereins. Zusätzlich hat er, der im Juni Lörrach zusagte, nun das Coaching der Landesliga-Mannschaft übernommen. Simic und Schönbett teilen sich die Aufgaben. Während Simic, unter anderem schon Trainererfahrung in der 2. Bundesliga sammelte, das Trainin g der Aktiven leitet, übernimmt Schönbett vorrangig das Coaching bei den Spielen. Die Männer-Landesliga wurde von zehn auf zwölf Mannschaften aufgestockt. Der große Titelfavorit ist der USC Freiburg II, der zwangsabsteigen musste, weil die erste USC-Mannschaft in der Regionalliga zu den Absteigern zählt. Und gegen diesen USC Freiburg II bestreitet der CVJM nun am kommenden Sonntag in der Sporthalle der Neumattschule sein erstes Saisonspiel. „Der Gegner ist schon eine Hausnummer. Diese Partie wird für uns sicher eine erste echte Standortbestimmung werden“, betont Thomas Schönbett. Simic und Schönbett können in der anstehenden Saison auf einen eingespielten Kader bauen. Lediglich Markus Friesse und Simon Korte sind neu dabei. Nach Bedarf wird das Landesliga-Team in den Meisterschaftsspielen mit Spielern aus dem U18-Team ergänzt. Zu den Führungsspielern im Team werden auch in der bevorstehenden Spielzeit die beiden US-Amerikaner Aromeo Grigsby und Jeremiah Ahart zählen. Thomas Schönbett, für seinen Optimismus und sein Selbstvertrauen bekannt, traut seinem Team einen Platz im vorderen Tabellendrittel zu. In der vergangenen Saison schlossen die Lörracher die Saison auf Rang vier ab. Mindestens diesen Rang will er mit seinen Jungs auch in der Spielzeit 2016/17 wieder erreichen. Das erste Pflichtspiel ist bereits absolviert. Der CVJM Lörrach gewann jüngst das Erstrunden-Match im südbadischen Vereinspokal beim Bezirksligisten TSG Schopfheim deutlich mit 111:76 (32:11, 24:21, 22:21, 33:22). Erfolgreichste Punktesammler waren einmal mehr Jeremiah Ahart (30) und Aromeo Grigsby (23).