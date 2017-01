Rheinfelden (lu). Tim Meier aus Rheinfelden, 17-jähriger Mountainbiker in der Disziplin Cross Country, der im Nationalkader der U19-Junioren fährt, hat das Team gewechselt.

Ab sofort geht er für das neu formierte „Head Ciclo XC“-Team des Thalheimer Teamchefs Thomas Schröder, der die Mannschaft aus dem bisherigen Team „Equipe Superior Wildschönau“ neu aufgestellt hat, an den Start. „Ich freue mich sehr auf das Projekt und die kommende Zeit mit dem Team“, betont Meier.

„Unglaubliches Potenzial“

Und sein neuer Rennchef sagt über den 17-Jährigen: „Tim ist ein vorbildlicher Sportler, dazu sozial engagiert und intelligent.“ Er passe gut in die Mannschaft und habe unglaublich viel Potenzial. „Und das wollen wir bestmöglich fördern“, so Schröder. Die Qualifikation für EM und WM gehören fix zu den Zielen des Rheinfelder Nachwuchsbikers, der in der vergangenen Bundesligasaison immerhin Gesamt-Dritter wurde.

Zwei Jahre war Meier für das Schweizer „jb Brunex Felt“-Team gefahren. Er verlässt die Equipe mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Ich habe viel gelernt und neue Freunde gefunden“, blickt der Rheinfelder zurück. Es seien wunderbare Jahre gewesen, das Verhältnis unter den Sportlern beschreibt er als extrem gut. „Wir hatten bei den Team-Events viel Spaß.“