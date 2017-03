Sportmix Nicht auf die leichte Schulter nehmen

Zwei Spieltage vor dem Ende der Qualifikationsrunde der Nationalliga A streiten sich der RSV Weil, Montreux und Dornbirn um den Platz hinter Tabellenführer RHC Diessbach.

Weil am Rhein (mib). „Wir wollen die restlichen beiden Spiele gewinnen“, macht Daniel Dietrich, Keeper des RSV Weil, deutlich. Zweimal geht es noch gegen das Schlusslicht RHC Wimmis. Erst geht es am Samstag, 18 Uhr, in den Kanton Bern, dann kommt es einen Tag später um 17 Uhr zum Duell im Nonnenholz.

Das favorisierte Team ist natürlich Weil. Und dennoch warnt Dietrich: „Der Gegner ist Letzter, wir müssen gewinnen. Aber Wimmis hat eine junge Mannschaft, die mit großem Kampf technische und läuferische Defizite wettmacht.“ Der RSV müsse dagegenhalten. „Dieses Spiele dürfen wir nicht auf die leichte Schulter nehmen.“ Dabei hat er auch Torjäger Kevin Gmür im Blick, der für den Tabellenletzten schon 13 Mal eingenetzt hat.

Nicht mitmischen werden Max Bross, der nach einer Schiri-Beleidigung vier Spiele aussetzen muss und erst im zweiten Playoff-Match wieder einsatzberechtigt ist, sowie Joel Montiel, der beruflich in den USA weilt und erst zu den Playoffs wieder zurückkehrt.

Der zweite Platz ist das Ziel der Weiler. Dieser würde bei einem Halbfinal-Einzug das Heimrecht bedeuten.