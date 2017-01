Dresden (pd/nod). Mit leeren Händen sind die Freiburger am Freitag vom DEL2-Auswärtsspiel bei den Dresdner Eislöwen zurückgekehrt. Die Wölfe mussten sich dem Tabellendritten letztlich mit 2:5 (0:3, 2:0, 0:2) geschlagen geben. Der EHC kämpfte sich nach misslungenem Auftakt im Mitteldrittel zurück ins Match. Im Schlussdrittel dann entschied dann ein frühes Eislöwen-Tor das Spiel.

Im Rahmen der diesjährigen EHC-Eishockeyreise hatten über 60 Freiburger Fans die Mannschaft via Prag mit nach Dresden begleitet, dazu kamen noch einige Privatfahrer, die am Dreikönigstag den Weg in die sächsische Landeshauptstadt auf sich genommen hatten, um den Auftritt ihrer Mannschaft bei den Eislöwen zu sehen.

Der EHC erwischte jedoch trotz starkem „Support“ aus der Gästekurve keinen guten Start in die Partie, nach 20 Minuten führten die Hausherren durch zwei Powerplaytreffer und ein Tor von Brendan Cook kurz vor der ersten Sirene mit 3:0.

Freiburg war speziell in Unterzahl nicht giftig genug, um den mit viel Schwung und Selbstvertrauen vorgetragenen Angriffen der Eislöwen entscheidend Paroli zu bieten. Der EHC hatte dabei aber nicht wirklich schlecht gespielt und in den ersten 20 Spielminuten selbst zwölf - teils gefährliche - Schüsse auf den Kasten von Kevin Nastiuk abgefeuert. Allerdings fehlte zum einen der letzte Druck hinter den vorgetragenen Aktionen, und das Glück lag auch nicht unbedingt auf Freiburger Seite: Beispielhaft sei die Szene vor dem 3:0 durch Brendan Cook erwähnt, als Tobi Kunz der Schläger aus der Hand geschlagen wurde, Schiedsrichter Steffen Klau jedoch keine Strafzeit aussprach.

Nach der ersten Pause wechselte Leos Sulak den Torhüter. Für Marco Wölfl stand nun Lukas Mensator zwischen den Pfosten. Die größte Tat vollbrachte der EHC-Keeper dann mit einem „Doppelsave“ gegen Marcel Rodman und Dominik Grafenthin, als Mensator nach einer phantastischen ersten Parade auch noch mit einem Superreflex den Schuss ins quasi leere Tor verhinderte.

Schlussabschnitt beginnt mit einem Dämpfer nach 50 Sekunden

Freiburg hatte aber auch im Angriff im Vergleich zu Abschnitt eins mehr zu bieten: Radek Duda gelang in der 23. Spielminute das 1:3, als er nach einem schönen Pass von Marc Wittfoth vor dem Tor mit der Rückhand Nastiuk austrickste. Der EHC hielt in diesen zweiten 20 Minuten mehr als nur mit, ließ zwar weiterhin viele Chancen der Hausherren zu, konnte sich dabei jedoch auf Lukas Mensator verlassen. In der 34. Spielminute gelang dem EHC dann sogar der Anschlusstreffer: Marton Vas schnappte sich einen Rebound, verzögerte den Abschluss und setzte die Scheibe dann mit der Rückhand genau unter die Latte - 2:3 und die Gästekurve stand Kopf.

Der Schlussabschnitt begann direkt mit einem Dämpfer für eine eventuelle Aufholjagd: 50 Sekunden nach Wiederbeginn schlenzte Mirko Sacher die Scheibe von der blauen Linie in die Freiburger Maschen. Lukas Mensator war möglicherweise die Sicht verdeckt, oder der Schuss war noch abgefälscht: Sei’s drum, mit einen Zwei-Tore-Rückstand versuchte der EHC im Schlussdrittel vergeblich, noch einmal heranzukommen. Die beste Möglichkeit hatte Marton Vas in Überzahl, als er aus zentraler Position zum Abschluss kam, Nastiuk sich jedoch mit einem starken Fanghand-Reflex die Scheibe schnappen konnte.

Zwei Sekunden vor dem Ende besorgte Mick Köhler mit einem Schuss ins leere Tor den 5:2 Endstand. Die Freiburger hatten am Ende einfach keine Lösung mehr gegen die unglaublich offensivstarken Eislöwen gefunden.

Tore: 1:0 (4.) Cook (Rodman/Sacher - 5:4), 2:0 (16.) Schmidt (Rodman/Garten - 5:4), 3:0 (19.) Cook (Grafenthin/Schmidt), 3:1 (23.) Duda (Wittfoth/ Meyer), 3:2 (34.) Vas (Linsenmaier/Brückmann - 5:4), 4:2 (41.) Sacher (Rodman/Grafenthin), 5:2 (60.) Köhler (Empty Net). Zuschauer: 2.347. Strafminuten: Dresden 14, Freiburg 12.