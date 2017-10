Sportmix Niederlage und Sieg zum Auftakt

Murrhardt-Karnsberg (nod). Der Saisonauftakt ist für die Luftpistolenschützen des ESV Weil recht ordentlich verlaufen: Das erste Saisonduell am Samstag verloren die Weiler gegen den SV Peiting zwar noch mit 2:3, doch gestern feierten die ESV-Schützen gegen die hoch gewettete SGi Waldenburg einen 3:2-Erfolg.

Im Städtchen nahe Stuttgart schossen die Weiler gegen Peiting nur hauchdünn am Erfolg vorbei. So musste sich der Weiler Thomas Lakner an Position fünf erst im Stechen seinem Gegner Fritz Aigner geschlagen geben. Beide hatten nach 40 Schuss 365 Ringe auf der Habenseite. Im Stechen schoss Aigner dann eine Zehn und Lakner nur eine Sechs.

Für die Weiler Punkte sorgten Pavel Svetlik und Altmeister Christian Schebesta. Svetlik gewann das Duell gegen den Peitinger Sladjan Zoran deutlich. Der tschechische Nationalkaderschütze schoss am Ende 381 Ringe. Sein Gegner, der österreichische Topschütze, kam nur auf 376 Ringe.

Noch deutlicher überlegen war Christian Schebesta, der beim ESV Weil an Nummer vier schießt, seiner Kontrahentin Michaela Brosselt-Guggenmos. Während Schebesta seine 40iger-Serie mit 378 Ringen beendete, erreichte Brosselt-Guggenmos nur 367 Ringe.

Michael Schwald, Weils Nummer zwei, war überhaupt nicht guter Laune. Der Dritte bei den „Deutschen“ in diesem Jahr, musste sich seiner Peitinger Gegnerin Steffi Böhm nur um einen Ring geschlagen geben. Böhm setzte sich am Ende mit 378:377-Ringen durch. Weils Talent Luca Schröder schlug sich an Position drei bravourös. Am Ende hatte er jedoch mit 378:380-Ringen gegen Georg Müller das Nachsehen.

18 Stunden später machten es die Weiler besser. Svetlik feierte seinen zweiten Sieg an diesem Wochenende. Der Tscheche schlug den ehemaligen Weiler Abdullah Ustaoglu deutlich. Deutlich stärker als am Vortag präsentierte sich Michael Schwald. Der Hauinger schoss 383 Ringe und war damit seinem Gegner deutlich überlegen. Wie schon gegen Peiting musste ein Stechen über Sieg oder Niederlage entscheiden. Diesmal hatte der ESV das bessere Ende für sich. Luca Schröder übertrumpfte dabei den Waldenburger Tobias Backes (Acht) mit einer Neun.

Peiting - Weil 3:2 - Zoran - Svetlik 376:381; Böhm - Schwald 378:377; Müller - Schröder 380:378; Brosselt-Guggenmos - Schebesta 367:378; Aigner - Lakner 365:365 (10:6).

Waldenburg - Weil 2:3 - Ustaoglu - Svetlik 376:383; Käfer - Schwald 379:383; Backes - Schröder 376:376 (8:9); Bumb - Schebesta 380:372; Klossek - Schelken 379:371.