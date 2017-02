Auf dem Weg in die Plaoffs hat der EHC Freiburg am Sonntagabend im heimischen Eisstadion an der Ensisheimer Straße einen Rückschlag erlitten. Die Wölfe mussten sich den Lausitzer Füchsen 0:4 (0:1,0:1,0:2) geschlagen geben. Freiburgs Offensive fand keine Mittel gegen starke Weißwasseraner. In der gesamtem Partie schoss der EHC nur 19 Mal aufs Tor von Keeper Konstantin Kessler.

Freiburg (pd/nod). Beim Heimspiel des EHC Freiburg gegen die Lausitzer Füchse gab es eine weitere Premiere: Nachdem am Dienstag gegen Ravensburg Lennart Palausch im Freiburger Dress debütiert hatte, stand diesmal Kai Herpich vom Kooperationspartner Schwenningen erstmals im EHC-Lineup. Zusammen mit Yannick Mund und Tobias Bräuner bildete er die dritte Freiburger Reihe, die aber in dieser Zusammensetzung nur zwei Eiszeiten bestreiten konnte. In der 5. Spielminute war nämlich die Partie für Radek Duda beendet, der Tscheche wurde nach einem Foul an Jeff Hayes mit einer Spieldauerstrafe von Schiedsrichter Martin Holzer in die Kabine geschickt.

Die Gäste kamen damit früh im Spiel zu einer fünfminütigen Überzahl. Nick Bruneteau und Co. feuerten vor allem von der blauen Linie im Sekundentakt in Richtung EHC-Tor, das wiederum von Marco Wölfl gehütet wurde. Weißwasser gelang in dieser Überzahl in der 7. Spielminute die 1:0 Führung: Nach einem gewonnenen Zweikampf an der Bande lenkte Elia Ostwald den Schuss von Bohac unhaltbar für EHC-Keeper Wölfl ins EHC-Gehäuse ab.

Zweites Drittel, unverändertes Bild: Gegen läuferisch starke Gäste tat sich Freiburg schwer, zu Chancen zu kommen. Kessler hatte im ersten Abschnitt gerade einmal drei Schüsse auf sein Tor bekommen, im zweiten Drittel waren es zwar mehr - aber Topchancen verbuchte Freiburg weiterhin keine. Wie schon im ersten Abschnitt hatte der EHC in erster Linie durch Konter Chancen, auf die Anzeigetafel zu kommen. Allerdings spielten die Freiburger Angreifer die Situationen nicht gut zu Ende, entweder blieb der Querpass hängen oder der Abschluss ging neben das Tor.

Eine heiße Szene gab es in der 25. Spielminute, als eine Scheibe vom Schoner von Marco Wölfl beinahe über die eigene Linie gerutscht wäre, Jakub Grof rettete noch auf der Linie. Schiedsrichter Holzer konsultierte den Videobeweis, und entschied nach Prüfung des Videomaterials auf „kein Treffer“.

Eindeutig war die Sache in der 39. Spielminute: Nick Bruneteau war mit der Scheibe vors Tor gezogen, Marco Wölfl wehrte mit der Schulter zur Seite ab, wo Sean Fischer den Puck in Baseball-Manier zum 2:0 in die Maschen drosch.

Im Schlussdrittel gab’s mit dem frühen 0:3 durch Jeff Hayes einen weiteren Dämpfer. Freiburg war mit einer guten ersten Schicht ins Schlussdrittel gestartet, hatte aber beim schnellen Angriff der Lausitzer Topreihe und dem platzierten Abschluss des Weißwasseraner Goldhelms erneut das Nachsehen.

Die Gäste hatten das Spiel im Griff, die wenigen Chancen für Freiburg machte Konstantin Kessler zunichte. Zwei Top-Gelegenheiten konnte sich der EHC noch erarbeiten. Milos Vavrusas Abpraller landete nur am Außenpfosten, später entschärfte Kessler Chris Billichs Schuss aus zentraler Position. Am Ende war das vierte Tor durch Parkkonen die Entscheidung in einem Spiel, in dem Weißwasser dominierte, seine Zweikampfstärke und läuferische Klasse demonstrierte und Freiburgs Angriffsmaschinerie auf beeindruckende Weise stoppte. Der EHC hat immer noch die drittbeste Offensive der Liga, aber an diesem Abend gab’s gegen die Füchse kein Erfolgserlebnis.

T ore: 0:1 (9.) Elia Ostwald (Swinnen - 5:4), 0:2 (39.) Fischer (Bruneteau/Geiseler), 0:3 (42.) Hayes (Svoboda/Swinnen), 0:4 (54.) Parkkonen (Palka/Schmidt - 4:5). Zuschauer: 1843.Strafminuten: Freiburg 31, Lausitzer Füchse 12.