Sportmix Obermeier feiert Sieg

Schorndorf (kol). 26 Badmintonspieler der Oberrheinvereine starteten in fünf Altersklassen beim ersten baden-württembergischen Ranglistenturnier in Schorndorf. Besonders erfolgreich waren sie dabei in den unteren Altersklassen.

Für den einzigen Klassensieg sorgte bei diesem ersten Zusammentreffen mit den besten Spielern der verschiedenen Bezirke der Eimeldinger Mark Obermeier. Er besiegte im Finale der Jungen U13 das wohl größte Talent im Landesverband, Felix Ma vom SSV Waghäusel, deutlich mit 21:9 und 21:14. Sein unterlegener Gegner ist sogar noch in der nächsttieferen Altersklasse startberechtigt.

Singer mit gewaltiger Leistungssteigerung

Eine gewaltige Leistungssteigerung und verdientermaßen ihre bislang beste Platzierung zeigte bei den U15-Mädchen Madeleine Singer von der TSG Schopfheim. Erstmals erreichte sie auf dieser Ebene das Finale, hier unterlag sie aber mit 14:21 und 15:21 der Top-Gesetzten Sandora Göhlich (TSG Tübingen). Den Einzug ins Finale verpassten bei den U11-Mädchen die beiden Schopfheimerinnen Melissa Schmidt und Dorottya Gal-Kovacs nur ganz knapp. Beide unterlagen ihren Gegnerinnen erst im Entscheidungssatz mit 16:21. Das Spiel um den dritten Platz ging dann mit 21:13 und 21:16 an Melissa Schmidt.

In den beiden oberen Altersklassen waren von den Heimatvereinen nur noch fünf Spieler aus Eimeldingen, Fischingen und Schopfheim vertreten. Anna Gießler (TSG Schopfheim) war die Erfolgreichste dieses Quintetts. Im Viertelfinale bezwang sie in drei Sätzen ihre Vereinskollegin Marcia Mottarelli, im Halbfinale ebenfalls in drei Sätzen Lena Raddatz aus Konstanz.

Im Finale unterlag sie nur knapp mit 16:21 und 19:21 Elisa Herzog de Almeida von der TSG Weinheim. Doreen van der Hoofd (BC Eimeldingen) belegte in der Altersklasse U17 den siebten Rang.