Sportmix Pannach holt Titel und hat Podestplätze abonniert

Neckarsulm (pd). Mit neun Aktiven waren die Schwimmer des TSV Rot-Weiß Lörrach bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften in Neckarsulm vertreten. Ammon Pannach holte sich dabei den Titel über 50 Meter Schmetterling. Am Ende verbuchten die Lörracher gleich 20 Top Ten-Plätze.

Aus Baden waren 19 Vereine gemeldet, Württemberg hatte 29 Teams am Start. Insgesamt kämpften über 600 Schwimmer um die Titel in den einzelnen Jahrgängen beziehungsweise der offenen Klasse. Entsprechend voll war es in der Halle, die über ein tolles Wettkampfbecken verfügt. Vermisst wurde seitens der Athleten allerdings eine Möglichkeit zum Ausschwimmen, und auch der Platz um das Becken hielt dem Andrang kaum Stand.

Ammon Pannach zeigte in Neckarsulm sein ganzes Können. Bei seinen sechs Starts stand er gleich fünfmal bei den Junioren (Jahrgang 99/98) auf dem Treppchen. Über 50 Meter Rücken schwamm er in 28,15 Sekunden zum Jahrgangstitel. Mit dieser Zeit qualifizierte er sich als Vorlaufschnellster für das Finale der besten Acht. Hier konnte er sich dann zwar nochmals steigern, aber auch die anderen Finalisten gaben Gas. Am Ende wurde er Fünfter (28,10).

Über 50 Meter Freistil holte Pannach bei den Junioren Silber und stand mit der Zeit von 24,65 Sekunden als Viertschnellster zudem im Finale. Dieses beendete der RW-Athlet dann als Siebter (24,78 Sekunden).

Über 50 Meter Schmetterling (26,12) und 100 Meter Freistil (53,56) wurde er in seiner Altersklasse ebenfalls Vizemeister. Auch hier erreichte Pannach jeweils die Finalläufe, obwohl ihm direkt vor dem 100 Meter Freistil-Start noch die Badehose riss. Mit intakter Hose schwamm er im Finale zu Bronze (53,63).

Im Finale über 50 Meter Schmetterling setzte er sich in einem knappen Rennen beim Anschlag gegen seine Konkurrenten durch und wurde in 25,41 Sekunden baden-württembergischer Meister in der offenen Klasse. Über 100 Meter Schmetterling schwamm das Talent bei den Junioren in 59,80 Sekunden zu Bronze. Das reichte aber nicht für den Endlauf.

Nur über 100 Meter Rücken verpasste Pannach das Treppchen bei den Junioren und wurde in 1:02,35 Minuten Vierter. Damit hätte er zwar mit der fünftbesten Zeit im Finale starten dürfen, aufgrund der extrem kurzen Pausen zwischen den einzelnen Rennen meldete sich der Rümminger aber ab.

TSV-Schwimmer Philipp Kasa schrammte im Jahrgang 2002 zweimal knapp am Podest vorbei. Über 100 Meter Freistil (58,59 Sekunden) und 50 Meter Schmetterling (29,44) wurde er jeweils Vierter. Über 50 Meter Freistil (26,73) kam er auf Rang sechs. Drei neunte Plätze erreichte Kasa über 100 Meter Schmetterling (1:08,21 Minuten), 200 Meter Freistil (2:11,39) und 200 Meter Lagen (2:31,57).

Über Platz fünf durfte sich Björn Friedrich über 200 Meter Lagen (2:24,41) im Jahrgang 2000 freuen. Über 50 Meter Brust (0:33,20) wurde er Neunter und über 100 Meter Schmetterling (1:05,70) Zehnter. Nils Royl (Jahrgang 2003) wurde über 50 Meter Rücken Siebter und kam über 100 Meter Rücken (1:12,91) auf Rang neun.

Caroline Kasa wurde im Jahrgang 2004 über 50 Meter Freistil und 100 Meter Freistil (30,61 Sekunden/1:06,94 Minuten) jeweils Achte und erreichte über 400 Meter Freistil (5:14,80) Platz zehn.

Weitere Starter für den RWL waren bei den Landesmeisterschaften Stella Couturier, Sören Friedrich, Anastasia Gvozdev und Alejandro Peneranda.