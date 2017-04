Sportmix Plätze auf dem „Stockerl“ gebucht

Kaunertal (cis). Auch wenn auf dem Feldberg kaum noch Schnee liegt, hat sich der Skiverband Schwarzwald das Schüler-Abschlussrennen nicht nehmen lassen und ist auf den Kaunertaler Gletscher umgezogen, wo, von etwas eisigem Wind abgesehen, hervorragende Bedingungen herrschten.

Mit guten Leistungen konnten die alpinen Schüler die letzten Rennpunkte des Winters einsammeln, auch wenn die Rennsiege nicht an Schwarzwälder Rennläufer gingen. Emilia Löffler (WSG Feldberg) musste sich im Slalom nur knapp der bayerischen Starterin Laura Häusl geschlagen geben und wurde Zweite. Im Riesenslalom kam sie auf Rang vier.

Lilly Wiesler (SC Münstertal) zeigte weiter aufsteigende Form und kam mit den Plätzen drei im Slalom und zwei im Riesenslalom zweimal aufs „Stockerl“. Elena Längin (SC St. Blasien) fuhr auf die Plätze vier (SL) und sieben (RS). Ihre Vereinskollegin Leah Bühler lag im Slalom noch aussichtsreich auf Rang zwei, schied jedoch im Finaldurchgang aus.

Im Riesenslalom wurde sie Neunte. Lavinia Horning (SC Muggenbrunn) sicherte sich im Riesenslalom den fünften Rang vor Trainingskollegin Janina Franz aus Münstertal. Pia Lais (SC Neustadt) wurde Achte im Slalom, Lisa Fröse (SC Zell) kam auf Gesamtrang elf im Riesenslalom.

Die U14-Klasse gewann Ronja Wiesler (SC Münstertal) als Gesamtdritte im Riesenslalom, Laura Disch (Skiteam Freiburg) kam als U14-Dritte in beiden Disziplinen aufs Podest. Riesenslalom-Siegerin wurde Franziska Häusl (SK Bad Reichenhall).

Luis Fritschi (SC Baar Donaueschingen) und Marvin Ohnemus (SC Seelbach) erkämpften sich gegen die stark fahrenden Athleten vom Skiverband Nord jeweils Platz zwei im Endklassement: Fritschi wurde Zweiter im Slalom, Ohnemus im Riesenslalom. Hier verpasste Luis Fritschi als Vierter nur knapp das Podest.

Aufhorchen ließ Jonas Schoch (SC Sasbach) als U14-Sieger und auf Gesamtrang sechs im Slalom. Den Riesentorlauf schloss er nach einem Fahrfehler im zweiten Durchgang auf Rang 18 ab. Leon Laule (SC Wehr) konnte zum Abschluss einen siebten Gesamtrang im Slalom für sich verbuchen, im abschließenden Riesenslalom fuhr er auf Rang 15. Silas Söllner (Skiteam Freiburg) sicherte sich Rang drei im U14-Slalomklassement, der U14-Sieg im Riesenslalom ging an Jakob Baum (SC Oberried), der Gesamtachter wurde, vor Jakob Huschle (SC Schönwald), der in der Gesamtwertung Rang 14 einfuhr.

Tobias Sigwart (SC Bonndorf) wurde Siebter im Riesenslalom, Johannes Toll (SC Oberkirch) kam auf die Plätze zehn (Slalom) und elf (Riesenslalom), Moritz Waibel (SZ Müllheim) wurde Neunter im Riesenslalom, Tino Lehmann (SC Waldshut) fuhr auf die Plätze 14 und 23, Moritz Möllers (SZ Bernau) wurde 12. im Riesenslalom.

Besonderen Spaß hatten die älteren U16-Läufer, die ihr letztes Schülerrennen traditionell verkleidet fuhren: Sie gingen alle mit rosa Schweinchen-Kostüm an den Start.

Die SVS-Ziener-Cup-Gesamtwertung ging in der U16-Klasse an Emilia Löffler und Marvin Ohnemus, in der U14-Klasse an Laura Disch und Jona Juwana (SC Oberkirch). In der Vereinswertung wurde der SC Münstertal Zweiter.

Kaunertal (cis). Auch wenn auf dem heimischen Feldberg kaum noch Schnee liegt, hat sich der Skiverband Schwarzwald das Schüler-Abschlussrennen nicht nehmen lassen, und ist kurzerhand auf den Kaunertaler Gletscher umgezogen, wo abgesehen von ein wenig eisigem Wind noch hervorragende Bedingungen herrschten.

Mit guten Leistungen konnten die alpinen Schülerathleten die letzten Rennpunkte des Winters einsammeln, auch wenn die Rennsiege nicht an Schwarzwälder Rennläufer gingen. Emilia Löffler (WSG Feldberg) musste sich im Slalom nur knapp der bayerischen Starterin Laura Häusl geschlagen geben und wurde Zweite, im Riesenslalom kam sie auf Rang vier. Lilly Wiesler (SC Münstertal) zeigte weiter aufsteigende Form und kam mit den Plätzen drei im Slalom und zwei im Riesenslalom zweimal aufs Stockerl. Elena Längin (SC St. Blasien) fuhr auf die Plätze vier (SL) und sieben (RS). Ihre Vereinskollegin Leah Bühler lag im Slalom noch aussichtsreich auf Rang zwei, schied jedoch im Finaldurchgang aus. Im Riesenslalom wurde sie Neunte. Lavinia Horning (SC Muggenbrunn) sicherte sich im Riesenslalom den fünften Rang vor Trainingskollegin Janina Franz aus Münstertal. Pia Lais (SC Neustadt) wurde Achte im Slalom, Lisa Fröse (SC Zell) kam auf Gesamtrang elf im Riesenslalom. Die U14-Klasse gewann Ronja Wiesler (SC Münstertal) als Gesamtdritte im Riesenslalom, Laura Disch (Skiteam Freiburg) kam als U14-Dritte in beiden Disziplinen aufs Podest. Riesenslalom-Siegerin wurde Franziska Häusl (SK Bad Reichenhall).

Luis Fritschi (SC Baar Donaueschingen) und Marvin Ohnemus (SC Seelbach) erkämpften sich gegen die stark fahrenden Athleten vom Skiverband Nord jeweils Platz zwei im Endklassement: Fritschi wurde Zweiter im Slalom, Ohnemus im Riesenslalom. Hier verpasste Luis Fritschi als Vierter nur knapp das Podest. Aufhorchen ließ auch Jonas Schoch (SC Sasbach) als U14-Sieger und auf Gesamtrang sechs im Slalomwettbewerb, den Riesentorlauf schloss er nach einem Fahrfehler im zweiten Durchgang auf Rang 18 ab. Leon Laule (SC Wehr) konnte zum Abschluss einen hervorragenden siebten Gesamtrang im Slalom für sich verbuchen, im abschließenden Riesenslalom fuhr er auf Rang 15. Silas Söllner (Skiteam Freiburg) sicherte sich Rang drei im U14-Slalomklassement, der U14-Sieg im Riesenslalom ging an Jakob Baum (SC Oberried) (Gesamt 8.) vor Jakob Huschle (SC Schönwald) (Gesamt 14.). Tobias Sigwart (SC Bonndorf) wurde Siebter im Riesenslalom, Johannes Toll (SC Oberkirch) kam auf die Plätze zehn (Slalom) und elf (Riesenslalom), Moritz Waibel (SZ Müllheim) wurde Neunter im Riesenslalom, Tino Lehmann (SC Waldshut) fuhr auf die Plätze 14 und 23, Moritz Möllers (SZ Bernau) wurde 12. im Riesenslalom.

Besonderen Spaß hatten die älteren U16-Läufer, die ihr letztes Schülerrennen traditionell verkleidet fuhren: sie gingen alle mit rosa Schweinchen-Kostüm an den Start.

Die SVS-Ziener-Cup-Gesamtwertung ging in der U16-Klasse an Emilia Löffler und Marvin Ohnemus, in der U14-Klasse an Laura Disch und Jona Juwana (SC Oberkirch). In der Vereinswertung wurde der SC Münstertal Zweiter hinter den Rheinbrüdern aus Karlsruhe.

Kaunertal (cis). Auch wenn auf dem heimischen Feldberg kaum noch Schnee liegt, hat sich der Skiverband Schwarzwald das Schüler-Abschlussrennen nicht nehmen lassen, und ist kurzerhand auf den Kaunertaler Gletscher umgezogen, wo abgesehen von ein wenig eisigem Wind noch hervorragende Bedingungen herrschten.

Mit guten Leistungen konnten die alpinen Schülerathleten die letzten Rennpunkte des Winters einsammeln, auch wenn die Rennsiege nicht an Schwarzwälder Rennläufer gingen. Emilia Löffler (WSG Feldberg) musste sich im Slalom nur knapp der bayerischen Starterin Laura Häusl geschlagen geben und wurde Zweite, im Riesenslalom kam sie auf Rang vier. Lilly Wiesler (SC Münstertal) zeigte weiter aufsteigende Form und kam mit den Plätzen drei im Slalom und zwei im Riesenslalom zweimal aufs Stockerl. Elena Längin (SC St. Blasien) fuhr auf die Plätze vier (SL) und sieben (RS). Ihre Vereinskollegin Leah Bühler lag im Slalom noch aussichtsreich auf Rang zwei, schied jedoch im Finaldurchgang aus. Im Riesenslalom wurde sie Neunte. Lavinia Horning (SC Muggenbrunn) sicherte sich im Riesenslalom den fünften Rang vor Trainingskollegin Janina Franz aus Münstertal. Pia Lais (SC Neustadt) wurde Achte im Slalom, Lisa Fröse (SC Zell) kam auf Gesamtrang elf im Riesenslalom. Die U14-Klasse gewann Ronja Wiesler (SC Münstertal) als Gesamtdritte im Riesenslalom, Laura Disch (Skiteam Freiburg) kam als U14-Dritte in beiden Disziplinen aufs Podest. Riesenslalom-Siegerin wurde Franziska Häusl (SK Bad Reichenhall).

Luis Fritschi (SC Baar Donaueschingen) und Marvin Ohnemus (SC Seelbach) erkämpften sich gegen die stark fahrenden Athleten vom Skiverband Nord jeweils Platz zwei im Endklassement: Fritschi wurde Zweiter im Slalom, Ohnemus im Riesenslalom. Hier verpasste Luis Fritschi als Vierter nur knapp das Podest. Aufhorchen ließ auch Jonas Schoch (SC Sasbach) als U14-Sieger und auf Gesamtrang sechs im Slalomwettbewerb, den Riesentorlauf schloss er nach einem Fahrfehler im zweiten Durchgang auf Rang 18 ab. Leon Laule (SC Wehr) konnte zum Abschluss einen hervorragenden siebten Gesamtrang im Slalom für sich verbuchen, im abschließenden Riesenslalom fuhr er auf Rang 15. Silas Söllner (Skiteam Freiburg) sicherte sich Rang drei im U14-Slalomklassement, der U14-Sieg im Riesenslalom ging an Jakob Baum (SC Oberried) (Gesamt 8.) vor Jakob Huschle (SC Schönwald) (Gesamt 14.). Tobias Sigwart (SC Bonndorf) wurde Siebter im Riesenslalom, Johannes Toll (SC Oberkirch) kam auf die Plätze zehn (Slalom) und elf (Riesenslalom), Moritz Waibel (SZ Müllheim) wurde Neunter im Riesenslalom, Tino Lehmann (SC Waldshut) fuhr auf die Plätze 14 und 23, Moritz Möllers (SZ Bernau) wurde 12. im Riesenslalom.

Besonderen Spaß hatten die älteren U16-Läufer, die ihr letztes Schülerrennen traditionell verkleidet fuhren: sie gingen alle mit rosa Schweinchen-Kostüm an den Start.

Die SVS-Ziener-Cup-Gesamtwertung ging in der U16-Klasse an Emilia Löffler und Marvin Ohnemus, in der U14-Klasse an Laura Disch und Jona Juwana (SC Oberkirch). In der Vereinswertung wurde der SC Münstertal Zweiter hinter den Rheinbrüdern aus Karlsruhe.

Kaunertal (cis). Auch wenn auf dem heimischen Feldberg kaum noch Schnee liegt, hat sich der Skiverband Schwarzwald das Schüler-Abschlussrennen nicht nehmen lassen, und ist kurzerhand auf den Kaunertaler Gletscher umgezogen, wo abgesehen von ein wenig eisigem Wind noch hervorragende Bedingungen herrschten.

Mit guten Leistungen konnten die alpinen Schülerathleten die letzten Rennpunkte des Winters einsammeln, auch wenn die Rennsiege nicht an Schwarzwälder Rennläufer gingen. Emilia Löffler (WSG Feldberg) musste sich im Slalom nur knapp der bayerischen Starterin Laura Häusl geschlagen geben und wurde Zweite, im Riesenslalom kam sie auf Rang vier. Lilly Wiesler (SC Münstertal) zeigte weiter aufsteigende Form und kam mit den Plätzen drei im Slalom und zwei im Riesenslalom zweimal aufs Stockerl. Elena Längin (SC St. Blasien) fuhr auf die Plätze vier (SL) und sieben (RS). Ihre Vereinskollegin Leah Bühler lag im Slalom noch aussichtsreich auf Rang zwei, schied jedoch im Finaldurchgang aus. Im Riesenslalom wurde sie Neunte. Lavinia Horning (SC Muggenbrunn) sicherte sich im Riesenslalom den fünften Rang vor Trainingskollegin Janina Franz aus Münstertal. Pia Lais (SC Neustadt) wurde Achte im Slalom, Lisa Fröse (SC Zell) kam auf Gesamtrang elf im Riesenslalom. Die U14-Klasse gewann Ronja Wiesler (SC Münstertal) als Gesamtdritte im Riesenslalom, Laura Disch (Skiteam Freiburg) kam als U14-Dritte in beiden Disziplinen aufs Podest. Riesenslalom-Siegerin wurde Franziska Häusl (SK Bad Reichenhall).

Luis Fritschi (SC Baar Donaueschingen) und Marvin Ohnemus (SC Seelbach) erkämpften sich gegen die stark fahrenden Athleten vom Skiverband Nord jeweils Platz zwei im Endklassement: Fritschi wurde Zweiter im Slalom, Ohnemus im Riesenslalom. Hier verpasste Luis Fritschi als Vierter nur knapp das Podest. Aufhorchen ließ auch Jonas Schoch (SC Sasbach) als U14-Sieger und auf Gesamtrang sechs im Slalomwettbewerb, den Riesentorlauf schloss er nach einem Fahrfehler im zweiten Durchgang auf Rang 18 ab. Leon Laule (SC Wehr) konnte zum Abschluss einen hervorragenden siebten Gesamtrang im Slalom für sich verbuchen, im abschließenden Riesenslalom fuhr er auf Rang 15. Silas Söllner (Skiteam Freiburg) sicherte sich Rang drei im U14-Slalomklassement, der U14-Sieg im Riesenslalom ging an Jakob Baum (SC Oberried) (Gesamt 8.) vor Jakob Huschle (SC Schönwald) (Gesamt 14.). Tobias Sigwart (SC Bonndorf) wurde Siebter im Riesenslalom, Johannes Toll (SC Oberkirch) kam auf die Plätze zehn (Slalom) und elf (Riesenslalom), Moritz Waibel (SZ Müllheim) wurde Neunter im Riesenslalom, Tino Lehmann (SC Waldshut) fuhr auf die Plätze 14 und 23, Moritz Möllers (SZ Bernau) wurde 12. im Riesenslalom.

Besonderen Spaß hatten die älteren U16-Läufer, die ihr letztes Schülerrennen traditionell verkleidet fuhren: sie gingen alle mit rosa Schweinchen-Kostüm an den Start.

Die SVS-Ziener-Cup-Gesamtwertung ging in der U16-Klasse an Emilia Löffler und Marvin Ohnemus, in der U14-Klasse an Laura Disch und Jona Juwana (SC Oberkirch). In der Vereinswertung wurde der SC Münstertal Zweiter hinter den Rheinbrüdern aus Karlsruhe.