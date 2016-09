Neuenburg (pd/nod). Der Saisonausklang für den Zweitbundesligisten Neuenburg Atomics endete am vergangenen Wochenende im heimischen Baseballpark mit einem Sieg und einer Niederlage gegen die Regensburg Legionäre II, die am Vorwochenende die Neuenburger auf heimischem Terrain noch zweimal besiegten. Die Revanche ist den Atomics also nicht ganz geglückt. Bereits in Spiel eins spielten die Gäste, die etliche Junioren-Nationalspieler in ihren Reihen hatten, ihre Stärke aus, gingen bereits im ersten Inning mit 3:0 in Führung. Atomics-Coach Rob Piscatelli stellte dann auch früh auf der Pitcherposition um. Für Maxi Güldner wurde hier Janos Darozci eingewechselt. Doch auch dieser Wechsel brachte kaum Besserung. Die Legionäre erhöhten auf 5:0. Erst im 5. Inning gelang den Atomics eine Ergebnisverbesserung. Doch auch das 1:5 belebte das Spiel der Gastgeber nicht. Gegen Ende der Begegnung brachen dann alle Dämme. Die Gäste aus Bayern punkteten nach Belieben und am Ende verloren die Neuenburg Atomics hoch mit 1:15. Nach diesem Debakel setzte wohl kaum ein Zuschauer noch auf die Neuenburg Atomics, doch im Baseball ist einiges möglich. Und dies zeigte sich dann auch in der zweiten Begegnung des Tages. Mit Sammy Steigert pitchte nun der Neuenburger Juniorennationalspieler. Und Steigert zeigte eine grandiose Leistung. In der Offensive starteten die Atomics konzentriert, nutzten ihre Gelegenheiten nun konsequent aus. So führte das Heimteam im ersten Inning mit 2:0. Es entwickelte sich nun ein Spiel, das von beiden Defensivreihen geprägt wurde. Sowohl Neuenburg als auch Regensburg II bekamen kaum Möglichkeiten, um weitere Punkte zu erzielen. Die Gäste aus Regensburg verkürzten erst im 5. Inning auf 1:2 . Atomics-Coach Rob Piscatelli traf nun aber die richtigen Entscheidungen. Erst wechselte er Janos Darozci auf der Pitcher-Position ein. Im sechsten Inning folgte dann wieder Maxi Güldner. Die Regensburger Legionäre scheiterten nun immer wieder an der Neuenburger Defensive, und am Ende gewannen die Neuenburg Atomics das zweite Spiel des Tages nach überragender Leistung mit 2:1. Die Zuschauer waren begeistert, und das junge Neuenburger Team wurde mit großem Applaus verabschiedet.