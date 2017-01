Altenberg (pd). Biathletin Emilie Behringer vom SC Todtmoos hat beim 4. Deutschlandpokal in Altenberg ihre gute Form bestätigt. Auch Robin Wunderle präsentierte sich hervorragend.

Der Biathlet des SC Todtnau hatte wie so viele im Teilnehmerfeld am Schießstand seine Probleme. Er verbuchte bei beiden Rennen der Jugend I (AK 18/19) im Erzgebirge jeweils fünf Fehler. Doch in der Spur war Wun–derle kaum zu bremsen. Er lief in beiden Wettbewerben in die Top Ten-Plätze.

Den Zehn-Kilometer-Sprint schloss Wunderle in einer Zeit von 32:51,9 Minuten als Fünfter ab, er kam rund 50 Sekunden hinter dem Sieger, Simon Groß vom SC Ruhpolding, ins Ziel. Vier Fehler beim Stehendschießen durchkreuzten seine Podestpläne. Doch den Massenstart (12,5 km) beendete Wunderle im 30er-Feld als Zweiter und damit erneut als unangefochten Bester des Landesverbandes.

Robin Wunderle war 43:16,7 Minuten unterwegs und passierte 1:00,6 Minuten hinter dem Sieger und Führenden in der Gesamtwertung, Julian Hollandt (WSG Oberhof), das Ziel. Wunderle ist nun Zweiter der Gesamtwertung.

Emilie Behringer liegt in der AK 16 derzeit auf dem fünften Platz. Altenberg war in der Summe ihr bislang stärkstes Wochenende in diesem Winter. Die Todtmooserin landete im Sprint (6 km) auf Rang drei, bei drei Schießfehlern fehlten ihr 35,5 Sekunden zur Siegerin. Beim Massenstart (8 km) wurde Behringer Sechste, wobei eine bessere Platzierung möglich gewesen wäre. Unter den besten Sechs verzeichnete sie mit sieben Schießfehlern die meisten. Platz drei wäre allerdings auch bei besserer Schussleistung kaum erreichbar gewesen. Kevin Wunderles (SC Todtnau/AK 17) beste Platzierung in Altenberg war ein achter Platz in Massenstart-Rennen. Den Sprint schloss er als Sechzehnter ab.