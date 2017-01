Die erste Hürde im neuen Jahr hat der RSV Weil bravourös genommen, am Sonntag folgt der Trip zum Tabellenvorletzten RHC Genf. Vom Papier her eine lösbare Aufgabe für den Tabellendritten. Allerdings traut man im RSV-Lager der derzeit sportlichen Genfer Krise nicht, zumal der Serien-Titelträger vergangener Jahre jederzeit in der Lage ist, mit routinierten Kräften aus der ehemaligen Meistermannschaft sein junges Team spielerisch aufzupeppen.

Weil am Rhein. Gleich zweimal innerhalb von sechs Tagen stehen sich beide Mannschaften gegenüber. Am Samstag nächster Woche kommt es bereits zum Rückspiel in der Qualifikation im Nonnenholz. Während die Genfer noch dringend Punkte benötigen, um im Frühjahr sicher die Playoffs zu erreichen, haben die Weiler ein ganz anderes Ziel vor Augen: Anschluss an die führenden Montreux (17 Punkte) und Diessbach (16) zu halten.

Trotz der spielerischen Klasse, die den Genfern im Augenblick etwas abgeht, hat die Mannschaft noch nie zu den Angstgegnern der Südbadener gezählt. „Ihre Spielweise liegt uns, da wird sicher die Tagesform wieder entscheiden“, sagte Max Bross. Für den RSV-Mannschaftsführer und seine Mitspieler ist es unerklärlich, warum die Calvin-Städter kurz vor Halbzeit der Qualifikations-Vorrunde in der Tabelle so weit unten stehen. Bross: „Wir müssen aufpassen. Und jeder muss alles geben, damit wir drei Punkte einspielen.“

Weil die Blau-Weißen die Festtagspause gut überstanden haben, das Vorbereitungsspiel beim Nationalliga B-Vertreter Vordemwald 10:0 und die folgende Partie zuhause gegen Biasca 5:1 erfolgreich gestalteten, reist das Team um Trainer Reiner Brinker zuversichtlich nach Genf, zumal in dieser Woche auch optimal trainiert wurde. Schnelles Umschaltspiel war Schwerpunkt der Übungseinheit am Dienstag.

Nicht dabei war Jorge Villamil. Der Spanier wurde nach seinem Heimaturlaub gegen Biasca nur kurz eingesetzt, kassierte gleich eine Blaue Karte und musste den Rest der Partie von draußen ansehen. Angesäuert war der RSV-Torjäger nach dem Spiel schnell aus der Halle verschwunden. Trainer Reiner Brinker nahm es gelassen: „Vielleicht kommt er wieder ins Training, vielleicht nicht. Mal sehen…“ Anfang Woche hat sich der sensible Heißsporn krank gemeldet.